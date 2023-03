Rimini, manutenzione per il Metromare, non ci saranno corse serali

Attualità

Rimini

| 10:46 - 03 Marzo 2023

Da lunedì 6 a venerdì 10 marzo, per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria all’infrastruttura del Metromare programmati da PMR, il servizio verrà sospeso anticipatamente. I lavori verranno realizzati nella finestra notturna, ma sarà necessario anticipare l’interruzione del servizio alle ore 20:00 (fino alle ore 5:00). L’ultima corsa in partenza da Rimini sarà quella delle 19:30, con arrivo a Riccione Station alle 19:53; da Riccione, invece, l’ultima corsa partirà alle 19:41, con arrivo a Rimini Station alle 20:04.



Nella giornata di venerdì, inoltre, il servizio verrà interrotto alle ore 15:00, per poi riprendere regolarmente alle ore 5:00 di sabato (Ultima corsa in partenza da Rimini alle 14;30 e da Riccione alle 14:41)



Nella fascia oraria di interruzione del servizio saranno predisposti dei servizi sostitutivi con un potenziamento della linea 11. Per conoscere tutte le corse consultare l’apposita notizia sul sito web di Start Romagna.