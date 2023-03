Teatro Astra, a Bellaria prosegue la rassegna Cineforum con il film 'Le vele scarlatte'

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:42 - 03 Marzo 2023

Cinema che parla d’amore, il primo film francese dell’italiano Pietro Marcello, una commedia surreale nel solco del cinema esistenziale: è un palinsesto che parla parecchio la lingua d’Oltralpe quello proposto per il mese di marzo al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina dall’associazione 4/terzi.







La rassegna Cineforum prosegue infatti martedì 7 marzo (ore 21) con l’ultimo film del regista Pietro Marcello (Martin Eden, Bella e perduta) Le vele scarlatte, racconto popolare e favolistico ambientato tra le due guerre, tratto da un racconto dello scrittore russo Aleksandr Grin. Domenica 12 (ore 18) altro titolo di produzione francese, Una relazione passeggera, undicesimo lungometraggio di Emmanuel Mouret, mentre martedì 14 sarà la volta di A letto con Sartre di Samuel Benchetrit, commedia che gioca con gli stereotipi della mascolinità (nel cast anche Valeria Bruni Tedeschi). Si cambia decisamente registro martedì 21 con il dissacrante Franco Maresco e il suo La mafia non è più quella di una volta, Premio speciale della giuria all’ultima Mostra del cinema di Venezia.







Ad incorniciare il programma non possono mancare le proposte per i più piccoli: si parte con una doppia programmazione, sabato 4 (ore 17,30) e domenica 5 marzo (ore 17) con il film Argonuts – Missione Olimpo, un viaggio mitico in compagnia dell’avventurosa topolina Pixi e del suo compagno, il gatto Sam. Sabato 25 marzo (ore 17,30) con Mummie – A spasso nel tempo ancora una storia avventurosa, protagoniste tre mummie egiziane che vivono nel sottosuolo di una città segreta.