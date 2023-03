Ambulanza fissa garantisce servizi di emergenza a Montecopiolo

Attualità

Montecopiolo

| 10:02 - 03 Marzo 2023

Un’ambulanza della Croce verde di Novafeltria.

Un'ambulanza della Croce Verde di Novafeltria sarà posizionata davanti al comune di Montecopiolo, per garantire maggiori servizi ai cittadini. "Appena insediato nel 2019" racconta il sindaco Pietro Rossi "avevo subito avviato tutto l'iter per poter avere questa opportunità". Le problematiche geografiche e metereologiche della zona, avrebbero potuto non consentire l'arrivo tempestivo di un mezzo di soccorso in caso di necessità. "Il rischio, oltre che per la salute, era quello di non rispettare i tempi di soccorso secondo la legge" dice ancora il Sindaco.



La richiesta era stata fatta alla Regione Marche che aveva attivato un servizio H24. "Con il passaggio di regione Asur Marche aveva poi sospeso il servizio" racconta il Sindaco "una volta in Emilia Romagna mi sono subito messo in moto per ottenere l'ambulanza". Si è giunti ad un accordo per avere un servizio in alcune giornate definite. Il tutto doveva partire prima di Natale ma è poi slittato per alcuni problemi burocratici. "Ho autorizzato con mia firma, e quindi sotto la mia responsabilità, l'attività nello spazio comunale".



Un risultato importante "per dare sicurezza e servizi ai cittadini. Le tempistiche sono state lunghe, ma ora il comune potrà contare sull'ambulanza fissa della Croce Verde di Novafeltria". Le giornate sono ancora da definire e anche la durata stessa del servizio "Il territorio regionale e provinciale con l'ingresso di Montecopiolo e Sassofeltrio si è allargato, i cittadini della montagna non sono di serie b." conclude il sindaco "Chiederò di strutturare definitivamente il posizionamento dell'ambulanza a Montecopiolo".