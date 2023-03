Borgo Marina, Bar Marittimo: il Gruppo Giovani Musulmani condanna i commenti razzisti

Attualità

Rimini

| 09:46 - 03 Marzo 2023

L'inaugurazione del Bar Marittimo, foto dal profilo fb del sindaco Sadegholvaad.

Il Gruppo Giovani Musulmani di Borgo Marina di Rimini ha scritto una lettera aperta alla città congratulandosi con Midul Sidkar per la riapertura del Bar Marittimo. Tuttavia, la loro gioia è stata offuscata dalla lettura di commenti discriminatori sui social network nei confronti dei migranti e dei musulmani che vivono e lavorano a Borgo Marina.



Il Gruppo Giovani Musulmani ha espresso la loro solidarietà con la comunità locale e ha promesso di denunciare qualsiasi commento razzista e di odio alle autorità competenti. Hanno anche evidenziato che il Borgo Marina è diventato sempre più multietnico, multireligioso e multiculturale, una ricchezza e un valore aggiunto per tutta la città.



Tuttavia, non hanno ignorato i problemi che il quartiere sta affrontando, come il degrado e la legalità, e hanno invitato la cittadinanza a unirsi a loro per cercare soluzioni condivise.



Infine, hanno invitato tutti a visitare il Bar Marittimo e il Borgo Marina, i suoi siti storici e monumentali, auspicando sempre per una convivenza pacifica tra italiani e stranieri.



In un mondo in cui l'intolleranza e l'odio sembrano sempre più diffusi, è incoraggiante vedere gruppi come il Gruppo Giovani Musulmani di Borgo Marina di Rimini prendere posizione e promuovere la convivenza pacifica tra persone di diverse culture e religioni. La diversità non dovrebbe mai essere vista come una minaccia, ma piuttosto come una fonte di arricchimento culturale e sociale per tutti.