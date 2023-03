Centro 21, a Riccione un aperitivo per ricordare Francesca Conti

Eventi

Riccione

| 09:08 - 03 Marzo 2023

Francesca Conti.

Un aperitivo per ricordare Francesca Conti una delle vittime della strage sulla A4 quando persero la vita alcuni ragazzi del Centro 21 di Riccione.

L'appuntamento, benefico, si terrà giovedì 9 marzo alle 18 al Pastrocchio di Riccione in via Cortemaggiore 6a ed è organizzato da Uil Fpl, l'Usip, l'Usic e la Uil PA VVF, in accordo con i genitori di Francesca Conti, operatori di Polizia.

L'aperitivo è stato organizzato al Pastrocchio, il locale dove la ragazza lavorava e dove, dopo la tragedia, sono inserite molte fotografie in suo ricordo.

L'obiettivo dell'iniziativa, sarà una raccolta fondi per l'acquisto di un PC per i ragazzi del Centro 21 ma soprattutto per continuare a far sentire alla famiglia di Francesca l'affetto e la vicinanza degli amici e dei colleghi.