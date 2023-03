Rimini, sindaco: patto istituzionale per valorizzare aeroporto e grandi eventi turistici

Attualità

Rimini

| 08:20 - 03 Marzo 2023

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, durante il consiglio comunale dedicato a cultura e turismo, ha dichiarato che l'aeroporto di Miramare è diventato indispensabile per il rilancio del turismo nella città. Ha sottolineato che nel 2022 si è registrata una ripresa turistica, ma si prevede un aumento significativo del turismo internazionale nel 2023, trainato principalmente dalla ripresa dei mercati esteri e delle fiere e congressi, nonché dalla programmazione di grandi eventi.



Il sindaco ha evidenziato l'importanza dell'aeroporto non solo per il turismo, ma anche per la continuità degli investimenti degli ultimi 10 anni e per il beneficio di tutto il territorio. Inoltre, ha sottolineato la necessità di un patto istituzionale che coinvolga anche i privati, in particolare Ieg, per supportare l'incoming turistico e utilizzare le potenzialità dell'aeroporto.



Sadegholvaad ha anche evidenziato la mancanza di una grande arena per eventi di migliaia di spettatori e ha esortato Ieg a collaborare per costruirne una. Ha concluso la sua relazione evidenziando l'importanza dei grandi eventi per il turismo, sottolineando l'enorme impatto economico generato dall'Adunata degli Alpini, Ginnastica in Festa - Summer Edition e Rimini Wellness. Queste le parole del sindaco di Rimini pronunciate durante il consiglio comunale.