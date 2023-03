Cronaca

Repubblica San Marino

| 07:54 - 03 Marzo 2023

Archivio.

Due sorelle di origine campana sono state identificate e fermate dalla gendarmeria per aver rubato dei preziosi in oro bianco del valore di oltre 5.000 euro da una gioielleria nell'Atlante Shopping Center a Dogana di San Marino. Le rapinatrici sono state individuate grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso del centro commerciale e dopo l'interrogatorio sono state poste in stato di fermo. Ulteriori indagini sono in corso.