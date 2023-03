Basket A2, RivieraBanca: Alessandro Scarponi torna in ritiro con l'Italia Under 20

Sport

Rimini

| 00:17 - 03 Marzo 2023



La prima chiamata era arrivata nel corso del mese di dicembre. Ora il biancorosso Alessandro Scarponi si concede il bis. L’esterno in forza alla Rivierabanca Basket Rimini tornerà a vestire la maglia della Nazionale Under 20. L’occasione è il raduno in programma a Sirmione (Brescia) nelle giornate del 13 e 14 marzo. Alessandro è reduce da un lungo percorso nelle fila delle giovanili azzurre e ora si trova a prendere dimestichezza con il salto di categoria, l’Under 20 allenata da coach Alessandro Magro e con direttore generale Salvatore Trainotti. In questa stagione, la prima in serie A2, Alessandro sta trovando 3,5 punti di media riuscendo a mettersi in mostra nella seconda categoria Nazionale. In questa stagione ha un record di 12 punti segnati contro Ferrara lo scorso 22 ottobre e nelle ultime giornate ha trovato canestri importanti sia contro Chiusi sia contro Chieti. Il raduno di Sirmione prevede un primo allenamento nel pomeriggio del 13 marzo e una doppia seduta il 14 marzo prima del rientro dei giocatori nei rispettivi club. Gli allenamenti si svolgeranno presso il palasport di via Leonardo da Vinci.