Cicalino d'oro: uno spettacolo per ricordare Veronica Cenerelli a Novafeltria

| 07:26 - 03 Marzo 2023

Veronica Cenerelli.

Il paese di Novafeltria si appresta a celebrare la figura di Veronica Cenerelli, una donna che ha lasciato un'impronta indelebile nella vita culturale della città. Conosciuta per la sua passione per la musica e per il teatro, Veronica ha promosso numerosi eventi nel corso della sua lunga vita, coinvolgendo tanti cittadini. Tra le iniziative di maggior successo, sicuramente il "Cicalino d'oro", una competizione canora che ha visto partecipare decine di giovani ragazzini nel corso dei decenni.



Per ricordare Veronica, il Teatro Sociale di Novafeltria ospiterà uno spettacolo nel quale si riproporranno musiche, fotografie e filmati legati alla vita della donna, oltre a una riedizione delle canzoni del "Cicalino", cantate dagli stessi interpreti di allora, oggi diventati adulti e in tanti casi nonni.



Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di € 10.00 e il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore di iniziative cittadine. La prevendita dei biglietti si terrà in teatro giovedì 9 e venerdì 10 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00.



Veronica Cenerelli è stata una figura importante per Novafeltria e la sua memoria continua a vivere nei cuori di tanti cittadini che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di partecipare alle sue iniziative culturali. Questo spettacolo è un modo per celebrare la sua vita e per ricordare il suo grande contributo alla comunità.



Ecco l'elenco dei partecipanti:



Anna Rita Lazzari Agli, Ginetta Grandi, Gian Angelo Marra, Gianna Vecci, Flora Busto, Vanna Reali, Poeria Nanni, Laura Amadei, Anna Zatta, Donatella Rinaldi, Teresa Antonini, Maria Casadei, Pierpaolo Rossini, Carla Bonvicini, Paolo Vittori, Dario Floris, Federico Nanni, Raffaella Nanni, Patrizio Fraternali, Pier Luigi Geri, Lidia Tamburini, Patrizia Bartoletti, Luciano Bettini, Anna Barbagli, Nicoletta Ercole, Adriana Marchini, Claudia Marini Righi, Patrizia Di Luca, Rita Mezzena, Anna Ballarini, Isabella Ballarini, Paola Tomei, Federica Tomei, Annarita Balducci, Daniela Comandini, Simonetta Fraternali, Patrizia Giacobbi, Sabrina Botticelli, Riccardo Valentini, Saura Neri, Marina Mazzini, Augusto Mezzena, Andrea Micheli, Silvana Travaglini, Milena Grandicelli, cristiana Montanari, Glauco Valentini.