Sport

Rimini

| 19:14 - 02 Marzo 2023

Ufficialmente aperte le iscrizioni per il Rally Bianco Azzurro valevole per il CRZ 5° Zona, due validità importanti in collaborazione con la società Sport Team Equipment



Si aprono ufficialmente le iscrizioni per la 22° edizione del Rally Bianco Azzurro organizzato dalla Scuderia San Marino, che si svolgerà l’1 e 2 aprile.

Il primo evento del 2023 per il mondo del rally sammarinese e per la Scuderia del Titano riveste una notevole importanza, infatti la manifestazione torna sotto l’egida ACI Sport dopo numerosi anni e sarà valevole la prima tappa in calendario per il campionato CRZ di 5° Zona.



I piloti che vorranno partecipare avranno tempo fino a mercoledì 22 marzo per presentare presso la sede della Scuderia San Marino, situata in via Alfonso Gianni 66, la domanda di partecipazione. Una ventina di giorni per decretare il quadro generale dei piloti che prenderanno parte alla corsa; ben 56 gli equipaggi che nella scorsa edizione gareggiarono, la Scuderia si augura di poter eguagliare e superare il numero di partecipanti.



Nel 2022 a vincere fu Alessio Pisi in una emozionante battaglia fino all’ultimo istante con Jader Vagnini, storico volto della Scuderia, in una gara che vide anche il debutto sulle strade della Repubblica di San Marino del pilota Nikolay Gryazin, poi vincitore del 50° San Marino Rally, svolto nel mese di luglio.



Tra le novità dell’edizione 2023 del Bianco Azzurro le validità per due prestigiose categorie ideate dalla società Sport Team Equipment: il Michelin Trofeo Italia, riservato a tutte le vetture equipaggiate esclusivamente con pneumatici MICHELIN e il R Italian Trophy, suddiviso in tre raggruppamenti di vetture. 1° Raggruppamento R5/Rally2, 2° Raggruppamento R3/R3D - Rally 4 e 3° Raggruppamento Rally4/R2 - Rally 5.



Oltre 60 chilometri di prove speciali, nove in totale, che vedranno anche la partecipazione, per la prima volta in assoluto nella storia della manifestazione, delle auto storiche.



Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo d’iscrizione vi invitiamo a seguire i link sul nostro sito relativi alla gara.



- 22° Rally Bianco Azzurro: http://www.scuderiasanmarino.com/22-rally-bianco-azzurro-2023/

- 1° Rally Storico Bianco Azzurro: http://www.scuderiasanmarino.com/1-rally-storico-bianco-azzurro-2023/