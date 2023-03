Go Gianni Go! Il tour di Gianni Morandi parte da Rimini il 10 marzo

Eventi

| 18:28 - 02 Marzo 2023

Gianni Morandi.

Il leggendario cantante italiano Gianni Morandi, all'età di 78 anni, si prepara a intraprendere un nuovo tour nei palasport italiani. Il viaggio a tappe, intitolato "Go Gianni Go! Morandi nei Palasport", partirà il 10 marzo da Rimini all'Rds Stadium e attraverserà le principali città italiane come Milano, Firenze, Roma, Bologna e Eboli. Questo nuovo tour arriva dopo la partecipazione di Morandi come co-conduttore del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus e il suo nuovo album "Evviva!" che uscirà il 3 marzo. Il nuovo album presenta cinque brani scritti da Jovanotti, inclusa la canzone "L'Allegria" che ha regalato a Morandi l'entusiasmo necessario per tornare a cantare dopo un brutto incidente alla mano. Il tour è un'opportunità per Morandi di emozionarsi ed emozionare il pubblico con i suoi successi senza tempo, come "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones". Morandi è entusiasta di intraprendere questo nuovo viaggio e di divertirsi ancora una volta sul palco, dimostrando che l'età non è un limite quando si ha la passione e la volontà di fare ciò che si ama.