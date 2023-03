Rimini, Federconsumatori: 'Calo bollette gas a inizio 2023, ma su base annua +46,9%'

Attualità

Rimini

| 17:33 - 02 Marzo 2023

Graziano Urbinati.





Graziano Urbinati è stato confermato alla guida di Federconsumatori Rimini. Nel suo intervento, soffermandosi sulla realtà riminese, ha evidenziato come nel mese di gennaio 2023 il tasso di inflazione per il territorio di Rimini si attesti al + 9,7 % su base annua, e nonostante le riduzioni dei costi dell’energia gli aumenti su base annua dell’energia elettrica e del gas rimangono complessivamente nell’ordine del + 88.7% e 46,9%. Costi energia e carrello della spesa fanno registrare una aggravio per famiglia pari a 2.400 euro.



Urbinati torna, nell’occasione, a chiedere alla politica l’istituzione di un tavolo di concertazione e di unosservatorio volto ad esaminare, studiare e contrastare gli incrementi ingiustificati di prezzi e tariffe.



Sulla transizione energetica il presidente di Federconsumatori Rimini ha ricordato che "il tempo sta per scadere" e che "le rinnovabili devono trovare il loro posto, dall’ eolico in mare con la giusta compensazione energetica nelle bollette dei cittadini riminesi, al fotovoltaico con le Comunità Energetiche".