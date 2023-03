Teatro, Rita Frongia presenta a Novafeltria lo spettacolo "Era meglio Cassius Clay"

Eventi

Novafeltria

| 17:33 - 02 Marzo 2023

Drama Teatro (foto di A. Ficai).

Il mese di marzo al Teatro Sociale Novafeltria presenta una fitta attività, e in una programmazione già ricca di autrici, attrici e artiste, si apre con lo spettacolo di una delle drammaturghe e registe più interessanti della scena italiana. Autrice di un teatro che mette al centro della scrittura il lavoro dell'attore. In programma una serata in tre tempi, sabato 4 marzo alle ore 21 lo spettacolo Era meglio Cassius Clay, testo e regia di Rita Frongia, in scena Angela Antonini, Gianluca Balducci e Stefano Vercelli, luci di Fausto Bonvini in una produzione Artisti Drama di Modena, sostenuta dal MIC, Direzione Generale Spettacolo. Si tratta di una commedia - thriller, nella quale la maestria della scrittura di scena e degli attori riesce a coinvolgere il pubblico in un'atmosfera noir, dove il comico accompagna l'inquietudine portando un'importante e attuale riflessione sulla condizione delle donne nella società contemporanea. Nelle parole dell'autrice, “la trama non può essere svelata per non danneggiare il pubblico”, ma può dirci che "ci sarà una festa e che i personaggi principali sono tre: Jimmy, ex pugile; Tex, ex promessa del pugilato; Clara, ex attrice, ora animatrice di feste per bambini. Clara viene ingaggiata come animatrice di feste per bambini da Tex che vuole fare un regalo a Jimmy. Clara si ritrova in un luogo che non sembra propriamente una casa. Una festa può rivelarsi la più triste delle situazioni ma l’arte della commedia farà in modo che ciò che ha peso rimanga nascosto, come le nocche dei pugili sotto le garze". La pièce, che risuona di riferimenti al cinema e al pugilato, sport per tanti versi vicino al teatro, ha debuttato al Festival Inequilibrio di Castiglioncello ed è una prima romagnola. Dopo lo spettacolo la compagnia propone al pubblico l'ascolto del breve radiodramma Gli occhiali da sole, di Rita Frongia con Luca Stetur, dove l'attore da voce ai pensieri di uno spettatore che sta guardando lo spettacolo che il pubblico avrà appena visto, generando una curiosa esperienza di immedesimazione per il pubblico in sala. A seguire, Dialogo con la Compagnia e con la drammaturga, nell'ambito delle iniziative culturali intorno all'otto marzo. Teatro aperto dalle 20.30 per il Foyer Fiorito (ascolti musicali). Info e prenotazioni novafeltria@teatrivalmarecchia.it

tel. 3761531172. Biglietti e abbonamenti acquistabili online su liveticket, info novafeltria@teatrivalmarecchia.it, t. +39 3761531172, botteghino presso il Teatro Sociale aperto giovedi 16-19 e da due ore prima dello spettacolo.