Pontedera Calcio, squadra 'rognosa' ma sfida il Rimini in piena emergenza

Sport

Rimini

| 12:38 - 08 Marzo 2023

Max Canzi FACEBOOK.



Due sole vittorie nelle dieci gare del 2023 per il Pontedera, una squadra forse con meno appetito rispetto a quella che, tra il 19 ottobre e il 10 dicembre, fu protagonista di un ciclo di 10 partite senza sconfitte, compresa quella dell'andata che vide i toscani superare il Rimini di misura. Determinante l'arrivo di Max Canzi sulla panchina del Pontedera: con il cambio di tecnico, ci fu la svolta.



Tornando all'attualità, la partenza di Aurelio, in B al Palermo, non può da sola spiegare il calo della squadra toscana, anche se l'esterno sinistro è ancora il miglior uomo assist: 7, segue il talentuoso centrocampista classe 1999 Giacomo Benedetti, pescato dal Pontedera nella Pianese, 6 assist. Aurelio aveva anche segnato 4 reti: meglio di lui ha fatto solo l'ex Rimini Nicastro, a segno otto volte.



Il posto di Aurelio in squadra è stato preso da Perretta, il titolare della fascia destra, 23enne scuola Empoli che ha saputo mettersi in evidenza nel periodo d'oro del Pontedera. Con Perretta a sinistra, a destra gioca Lorenzo Peli, classe 2000, vivaio Atalanta, uno dei tanti talenti del calcio italiano costretti a una lunga gavetta. Tra i giovani maggiormente in evidenza il portiere Siano, scuola Juve, rientrato da un lungo infortunio, e il centrocampista centrale scuola Cagliari Ladinetti, uno dei tre titolari a disposizione per due posti: gli altri spettano a Izzillo (da giovanissimo giocò a Bellaria) e Catanese, che può giocare anche come trequartista in sostituzione di Benedetti. Ceduto Fantacci all'Arzignano, l'altro trequartista del 3-4-2-1 di Canzi è il talentuoso Cioffi, scuola Napoli, oppure il 22enne Ianesi, prestato dall'Udinese dopo una prima parte di stagione al Trento.



I granata arriveranno rimaneggiati alla sfida del Neri: out per squalifica Ladinetti, Catanese e Guidi, in dubbio gli infortunati Martinelli e Nicastro, ex di turno. A centrocampo è emergenza pura, con Canzi che sarà costretto ad arretrare Benedetti a fianco di Izzillo, proponendo Ianesi, Cioffi e Mutton come terzetto offensivo, oppure adattare un difensore in mediana. Nel reparto a tre Bonfanti, Marcandalli e Shiba in ballo per due posti a fianco di Espeche.



ric. gia.