Il progetto 'Valconca Bio' fa tappa a San Clemente con le scuole Medie della Valconca

Attualità

Valconca

| 16:30 - 02 Marzo 2023

I soci fondatori di 'Valconca Bio'.

Il progetto 'Valconca Bio', dalla neonata associazione che crede sempre di più nell’agricoltura biologica, è approdato nelle scuole e lunedì la prossima tappa sarà presso il Teatro Villa di San Clemente con le scuole medie del paese della Valconca. Nei giorni scorsi, intanto, si è tenuto un incontro nella scuola secondaria di primo grado di Mondaino con il Prof. Marco Bugli, Dirigente dell’Istituto comprensivo di Saludecio, Mondaino e Montegridolfo, che ha riunito gli allievi delle terze medie accompagnati da alcuni docenti per conoscere tale proposta. All’incontro era presente una delegazione dell’Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, che partecipa con un programma di alternanza scuola-lavoro al progetto, con i docenti responsabili prof. Marina Diotallevi e prof. Lorenzo Razzi. Pietro Dina, consigliere comunale di Saludecio e ideatore del progetto ValconcaBio, ha ribadito tutte le implicazioni dell’agricoltura biologica per la tutela dell’'ambiente, della produzione agricola e della salute dei consumatori.

"Ho ricevuto subito l’appoggio del sindaco di Saludecio Dilvo Polidori e successivamente l’adesione anche degli altri sindaci dei Comuni della Val Conca - ha rimarcato Pietro Dina - determinante è stato il sostegno economico assicurato dall’Architetto Fausto Caldari presidente di Riviera Banca che è stata sempre sensibile alle tematiche del territorio. Tuttavia la svolta per il progetto è stata la collaborazione con l’Istituto Agrario Cecchi ovvero con i reali professionisti dell’agricoltura biologica".

Gli studenti dell’ Istituto Agrario di Pesaro Melissa Bartolini, Gemma Giagnolini, Martina Checchia, Guglielmo Ballarini, Cristian Lugli, Filippo Schiepi, Nicolò Celli e Riccardo Lucaroni, hanno poi riportato i risultati dell’indagine preliminare svolta sul territorio, dalla quale è emerso una buona presenza dell’agricoltura biologica in Val Conca e soprattutto un vivo interesse per la prospettiva di completare la conversione al biologico nell’ambito del più ampio e moderno progetto Valconca Bio.

Durante la mattinata a Mondaino si è parlato di cambiamento climatico, di sostenibilità, di energie rinnovabili e di quanto l'agricoltura biologica può incidere in modo positivo su alcuni di questi aspetti. In conclusione, Pietro Dina, oltre ai ringraziamenti per la gioiosa partecipazione ha promesso di invitare i ragazzi a settembre alla prima edizione di ValConcaBio Fest, evento dedicato esclusivamente al Pianeta Bio, che si terrà nel Borgo di Saludecio.