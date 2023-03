Intervento tempestivo salva un piccolo allocco caduto dal nido per il vento

Attualità

Rimini

| 16:11 - 02 Marzo 2023

Il piccolo allocco, in una foto del Cras.

Nei giorni scorsi, un piccolo allocco è caduto giù da un alto cipresso a causa del forte vento.. Fortunatamente un volontario è stato in grado di recuperarlo e di portarlo di corsa dal veterinario a San Marino. Nel frattempo, il Cras Rimini (Centro Recupero Animali Selvatici) ha contattato il signor Bruno, il quale aveva raccolto il piccolo allocco, per capire se ci fosse la possibilità di ricollocarlo.



In breve tempo, i Vigili del Fuoco di Rimini sono stati chiamati per intervenire e garantire il riposizionamento dell'animale nel nido. Grazie all'immediata risposta dei volontari e degli enti preposti, il piccolo allocco è stato nuovamente sistemato al sicuro nel suo habitat naturale, salvato dalla caduta e dalle conseguenze che avrebbero potuto insorgere.



Questo episodio dimostra quanto sia importante la cooperazione tra volontari, enti e professionisti nel garantire la tutela degli animali selvatici e del loro habitat. La prontezza nell'azione è stata determinante per la salvezza del piccolo allocco, che ora può continuare a crescere e prosperare nel suo ambiente naturale.