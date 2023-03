Calcio RSM, Tre Penne-La Fiorita con direzione gibilterriana

Sport

| 15:59 - 02 Marzo 2023

Foto FSGC.









Senza dubbio sarà Tre Penne-La Fiorita a catalizzare l’attenzione degli appassionati di calcio sammarinese, in merito alla ventiduesima giornata di Campionato Sammarinese BKN301, ormai dietro l’angolo. Il turno si aprirà con l’anticipo di domani, per poi proporre tre partite di sabato ed altrettante nel panorama domenicale.





Ad Acquaviva, a partire dalle ore 21:15 di domani, toccherà a Libertas e Fiorentino. Sicuro assente Pietro Calzolari: il centrocampista è stato appiedato dal giudice sportivo e non potrà affrontare i Granata, che vogliono approfittare del turno di riposo della Virtus per avvicinare il quarto posto – oggi distante 11 punti. Il club di Borgo Maggiore dovrà anche completare la sfida – sospesa all’intervallo domenica scorsa – con il Cosmos (rinviata a data da destinarsi, si ripartirà dall’1-0 in favore dei Gialloverdi, ndr). Gli uomini di Berardi torneranno in campo sabato a Fiorentino, per affrontare la Juvenes-Dogana nel derby del Castello di Serravalle (ore 15:00). All’andata furono proprio Di Maio e compagni ad imporsi, ma i ragazzi di Amati diedero filo da torcere ai cugini. Tenteranno di fare altrettanto nell’incontro del “Federico Crescentini”, pur senza poter contare sull’apporto di Stella – squalificato.





In contemporanea, ma presso l’impianto di Domagnano (ore 15:00), si sfideranno anche San Giovanni e Tre Fiori. Squadra da ridisegnare, per mister Tognacci, squalificato al pari di Celli e Kevin Lisi. Il successo in rimonta sul Fiorentino ha però rigenerato i Rossoneri, che vogliono confermarsi anche con una pretendente al titolo. Il Tre Fiori di Andy Selva non vuole farsi sfuggire l’occasione di rosicchiare punti pesanti a Tre Penne, La Fiorita o ad entrambe. Direzione dell’incontro affidata alla quaterna gibilterriana agli ordini di Warwick, coadiuvato da Azopardi e Liñan. Il quarto ufficiale, Perez, avrà poi l’incombenza di arbitrare Tre Penne-La Fiorita. L’esperienza nel campionato sammarinese degli ufficiali gibilterriani rientra nell’ambito del progetto Referee Exchange, che porterà anche direttori in quota ASA a misurarsi con le competizioni di altre realtà calcistiche europee simili a quella di San Marino.





Assente forzato Davide Cesarini, fronte Tre Penne, che incrocerà La Fiorita con i gradi della capolista. Dieci giorni fondamentali per la squadra di Stefano Ceci, che nell’infrasettimanale incrocerà la Virtus, quando il Cosmos osserverà invece il turno di riposo. Conservare la vetta della classifica, al netto del recupero di Cosmos-Libertas (ancora da determinare, ndr), significherebbe tanto per i vicecampioni di San Marino. Ricordando che quest’anno lo scudetto si assegnerà al termine della regular season – quindi tra nove giornate –, si comprende come per La Fiorita lo scontro diretto del “Federico Crescentini” (domenica, ore 15:00) sia da non sbagliare. Attualmente, i campioni uscenti scontano un ritardo di tre punti rispetto alla capolista, che ha però già osservato il turno di riposo. L’eventuale terza sconfitta consecutiva, per gli uomini di Manfredini, comporterebbe una rinuncia de facto alla difesa del titolo, o quasi. Un pareggio farebbe il gioco delle inseguitrici e del Cosmos su tutte. Da tutto questo si può facilmente comprendere come l’incontro di Fiorentino può rappresentare un vero e proprio spartiacque per la corsa allo scudetto.





Si sta accorciando anche il tempo a disposizione delle squadre posizionate nella colonna destra della classifica per abbordare l’undicesimo posto – l’ultimo utile per accedere alla post-season attraverso il Turno Preliminare. Ad occupare questa posizione attualmente è il Faetano, che può però contare su tre soli punti di vantaggio sul Murata, fanalino di coda. Per Giuseppe Angelini, una gara da non fallire pur non potendo contare su Costantini al centro della difesa. Un successo dei Bianconeri nella sfida di sabato a Montecchio (ore 15:00) riscriverebbe in toto i termini della bagarre per la qualificazione alla post-season. Un po’ come Pennarossa-Cailungo, che domenica (sempre a Montecchio, ore 15:00) si incroceranno con il comune obiettivo di tirarsi fuori dalle posizioni che comporterebbero la fine anticipata della stagione sportiva. Pesanti le assenze di Stelitano, fronte Pennarossa, e Bara, per il Cailungo.





Quasi al sicuro la Folgore, meno il Domagnano. Nel confronto tra le due, programmato allo stadio di Domagnano per domenica (ore 15:00), i Lupi vanno alla ricerca del terzo successo in serie che significherebbe non solo ipotecare la post-season, ma insidiare concretamente il settimo posto occupato dalla Folgore, ergo evitare la trafila del Turno Preliminare. Un’unica assenza per squalifica: non ci sarà Baffoni per il Domagnano.