Calcio RSM, Murata al bivio: deve battere il Faetano per sperare nei playoff

| 15:33 - 02 Marzo 2023

Il tecnico Beppe Angelini.

E' una partita chiave per il Murata quella di sabato (ore 15 stadio di Montecchio) contro il Faetano: in caso di vittoria la cenerentola del campionato (14 punti) opererebbe l'aggancio a quota 17 e lascerebbe l'ultimo posto della classifica. Il Faetano viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, il Murata da due ko di fila contro Tre Penne e Folgore, squadre che hanno dimostrato di valere di più. Entrambe le squadre si presentano con delle defezioni per squalifica: da una parte Costantini, dall'altra Ferrario, Fall, Mema, Kalemi e Persici.

“E' una partita dal pronostico aperto perché il Faetano fa parte del lotto di squadre della seconda fascia come noi – spiega mister Angelini – . Ce la giochiamo. In caso di vittoria la parte finale di stagione acquisterebbe un senso, in caso di sconfitta l'accesso ai playoff sarà più complicato e il mirino della società andrà allora più focalizzato sulla prossima stagione sulla quale il club sta già comunque riflettendo. Non sarà facile perchè il Faetano l'ho visto all'opera contro il Fiorentino e non meritava la sconfitta. E' una squadra tosta”.





Che cosa deve fare il Murata di diverso rispetto all'ultima partita?



“Contro il Tre Penne abbiamo fatto bene, la prestazione mi è piaciuta, contro la Folgore siamo stati meno brillanti e ci sta dopo il lavoro anche fisico che abbiamo svolto nelle ultime settimane e che alla lunga abbiamo pagato anche perché il maltempo ci ha costretto a cambiare campo di allenamento e non siamo mai stati a ranghi completi per tutta la settimana - continua il tecnico Angelini - . Se nelle precedenti partite abbiamo avuto una ottima reazione tanto da ribaltare il risultato con il Pennarossa e pareggiare contro la Juvenes Dogana in dieci, contro la Folgore invece questa reazione è stata meno viva, non abbiamo giocato di squadra come abbiamo dimostrato di saper fare. Del resto capisco i ragazzi, l'ultimo posto è mentalmente un fardello pesante, il gol subito in avvio ha messo la partita in salita. Dobbiamo restare tranquilli e sereni come ripeto ai ragazzi. Abbiamo fatto dei progressi, ci manca ora un altro gradino, quello più difficile. Piacerebbe anche a me accorciare i tempi, ma c'è anche la realtà con cui fare i conti e un successo contro il Faetano potrebbe darci la spinta giusta”.