Romagna: nei pronto soccorso mancano 40 medici. 'La crisi non si allenta'

Attualità

Rimini

02 Marzo 2023

Ingresso pronto soccorso dell'ospedale di Rimini





"La crisi dei Pronto Soccorso non accenna ad allentarsi". Ad ammetterlo è il direttore generale dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori che, dopo le polemiche sindacali e politiche sul taglio delle auto medicalizzate per dirottare personale nei Pronto Soccorso, torna a ribadire le gravi mancanze di organico nel settore dell'emergenza. "Purtroppo di novità rispetto alla carenza che viviamo, non ce ne sono". Servono "misure straordinarie e durature", ha detto a margine di una conferenza stampa a Rimini. All'appello "mancano 40 unità di personale su 190" medici di Pronto Soccorso. "Sono veramente tanti, ed è una delle ragioni per le quali, al di là delle polemiche che questo ha generato, ho cercato di concentrare tutte le risorse dell'emergenza-urgenza nei Pronto Soccorso, anche dovendo ridurre, come è stato il caso di Rimini, di Ravenna e Forlì, un'auto medicalizzata", ha spiegato Carradori. Un taglio che ha generato aspre polemiche, soprattutto da parte di esponenti di centrodestra.



La soluzione dell'Ausl è quella di continuare a fare concorsi: sono stati otto negli ultimi due anni. "Io sono un pubblico ufficiale, non segue le polemiche politiche", ha detto rispondendo a chi gli chiedeva se i concorsi sarebbero bastati a spegnere le polemiche politiche. "Io so, perché questo è il mio mestiere, dove è maggiore l'utilità di una risorsa rara". "Le polemiche - ha aggiunto - ci sono sempre state e ci saranno". "Ci sono alcuni politici che pensano che un direttore generale, giustamente nominato da chi rappresenta la proprietà e quindi il presidente della Regione", in questo caso di centrosinistra, "risponde ai voleri del principe di turno. Non funziona così - ha detto il direttore generale -, basta leggere la Costituzione. E quello che mi fa specie è che molti politici non conoscono gli articoli della Costituzione su cui giurano".