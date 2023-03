Carità per caso: Uno sguardo al legame tra enti di beneficenza e gioco d'azzardo

Attualità

Nazionale

| 15:11 - 02 Marzo 2023

Foto di repertorio.

Gestire un'associazione di beneficenza significa trovare costantemente modi per convincere il pubblico a mettere da parte i soldi guadagnati duramente, ma il gioco d'azzardo è il modo giusto? In questo articolo analizziamo il legame tra enti di beneficenza e gioco d'azzardo nel 2023.



Mentre la crisi del costo della vita continua a tenere il mondo nella sua morsa, gli enti di beneficenza di tutto il mondo sono più sotto pressione che mai. La maggior parte degli enti di beneficenza, per loro stessa natura, devono assicurarsi le donazioni del pubblico per trasferire i fondi necessari alle cause benefiche e contribuire a salvare vite umane. Questo spesso significa pensare a nuovi modi per aumentare la loro visibilità e raccogliere più denaro. Per molti, il modo più efficace di farlo è aggiungere il gioco d'azzardo per attirare i clienti e, in questo articolo, esamineremo alcune di queste società.





“Le scommesse e il gioco d'azzardo sono spesso considerati un modo vergognoso di ottenere denaro. Si sente dire che si tratta di denaro sporco, ma ad essere onesti senza l'industria delle scommesse sportive il nostro intrattenimento sportivo non sarebbe al livello attuale. Una parte significativa degli introiti delle società di scommesse viene devoluta per costruire e migliorare gli sport, sia individuali che di squadra.” sottolinea Harry Johns White.



Lotterie nazionali

In tutto il mondo, alcuni Paesi, tra cui il Regno Unito, raccolgono fondi attraverso un sistema di lotterie nazionali. All'interno di questo modello, i clienti acquistano i biglietti per l'estrazione di una lotteria, dando loro la possibilità di vincere grandi somme di denaro. Una parte del prezzo di ogni biglietto, che nel Regno Unito è solitamente compreso tra 1 e 2,50 sterline, viene poi destinata al finanziamento di alcune organizzazioni caritatevoli. Nel caso della Lotteria Nazionale del Regno Unito, queste includono







Forces in Mind



Supporting Change and Impact



Heroes Return2



Improving Futures



Big Fund



Big Potential



Barnardos

Uno degli enti di beneficenza per l'infanzia più famosi al mondo, Barnardos è stato fondato a Londra nel 1866 e da allora sostiene bambini e ragazzi malati e vulnerabili. Affidandosi alle donazioni del pubblico, Barnardos organizza una serie di eventi di raccolta fondi, tra cui una lotteria settimanale con premi in denaro fino a 1.000 sterline a settimana in cambio dell'acquisto di un biglietto da 1 sterlina.



L'ente di beneficenza per le ambulanze aeree di Londra

Il costo di gestione dell'ambulanza aerea di Londra è di circa 6,9 milioni di sterline all'anno: un servizio di vitale importanza che interviene in media fino a cinque volte al giorno, salvando innumerevoli vite ogni mese. Per poter rimanere in volo, l'associazione gestisce una lotteria per raccogliere fondi vitali. Disponibile sul suo sito web, la lotteria funziona in modo leggermente diverso dalla lotteria nazionale, in quanto i numeri vengono scelti per voi e dovete impostare un addebito diretto per pagare i vostri biglietti settimanali. Il primo premio settimanale è di 1.000 sterline, con altri importi minori.





Mentre alcuni enti di beneficenza hanno scelto di aggiungere giochi d'azzardo al loro arsenale per raccogliere fondi, BigHeartBingo è un sito creato con l'unico scopo di raccogliere fondi per beneficenza. Sfruttando la rinnovata popolarità del Bingo, il sito addebita ai clienti il costo dei giochi e i pagamenti vengono destinati a donazioni a enti di beneficenza come Save the Children, Age Concern e Royal Institute of Blind People.



Perché gli enti di beneficenza utilizzano il gioco d'azzardo?

Ci sono alcune buone ragioni per farlo:



Incentivo

Piuttosto che chiedere l'elemosina, l'offerta di una lotteria o di un altro gioco a premi alimenta l'istinto del "che cosa ci guadagno io? Per molte persone, la semplice soddisfazione di aiutare gli altri non è sufficiente a convincerle a sborsare i soldi guadagnati con fatica, soprattutto in tempi difficili come quelli attuali. Se invece le persone sentono di poter trarre un vantaggio personale dalla donazione, ad esempio vincendo un premio alla lotteria, avranno la sensazione di ricevere qualcosa in cambio e saranno quindi più propense a partecipare.



I rendimenti

Offrendo premi, un ente di beneficenza è giustificato a far pagare un importo ragionevole per i biglietti della lotteria. Nel Regno Unito gli enti di beneficenza possono utilizzare piccole lotterie per raccogliere fino a 250.000 sterline all'anno, ma per farlo devono essere registrati presso le autorità competenti.



Allargare la rete

In molti casi, un'associazione di beneficenza ha una nicchia limitata di sostenitori: ad esempio, Age Concern è generalmente sostenuta solo da persone di mezza età o anziane. In casi come questo, il marketing standard rivolto ad altri tipi di pubblico non sarà ascoltato; tuttavia, giochi come le lotterie hanno un fascino universale, consentendo così all'associazione di raggiungere un pubblico più ampio e di ottenere sostenitori da altre fasce demografiche.



Beneficenza e gioco d'azzardo: l'etica

Sebbene abbiamo spiegato alcune delle ragioni per cui un ente di beneficenza può scegliere di organizzare una lotteria per raccogliere fondi, ci si chiede se sia effettivamente il caso di farlo.





In tutto il mondo, il gioco d'azzardo problematico sta raggiungendo proporzioni epiche, con circa l'1% della popolazione mondiale che dichiara che il proprio gioco d'azzardo sta andando fuori controllo. La dipendenza dal gioco d'azzardo inizia solitamente nell'adolescenza e può portare a difficoltà finanziarie, disoccupazione, problemi di salute mentale e, purtroppo, in alcuni casi, al suicidio. Negli ultimi anni, questo problema è stato indubbiamente esacerbato dalla facilità con cui le persone possono accedere ai siti di gioco d'azzardo online sui loro telefoni cellulari.



Fine dei giochi per le associazioni di beneficenza?

Negli ultimi anni, i governi hanno dato un giro di vite alla pubblicità delle società e dei siti di gioco d'azzardo e hanno introdotto una nuova legislazione che mira a prevenire la glamourzzazione del gioco d'azzardo. Tale legislazione include il divieto di utilizzare celebrità e sportivi nella pubblicità, nonché il divieto di qualsiasi contenuto che possa rendere un sito di gioco d'azzardo attraente per i bambini e i giovani. Sebbene le commissioni pubblicitarie siano generalmente piuttosto indulgenti nei confronti delle associazioni di beneficenza, riconoscendo che esse sono essenziali nel fornire aiuti vitali ai malati e ai vulnerabili, questa situazione cambierà quasi certamente in futuro. Mentre le autorità cercano di combattere l'ondata crescente di dipendenza dal gioco d'azzardo, è probabile che gli enti di beneficenza si trovino ad essere soggetti alle stesse restrizioni in materia di pubblicità e marketing delle organizzazioni a scopo di lucro e c'è una buona probabilità che questo ostacoli i loro sforzi di raccolta fondi a lungo termine.



Proteggere il futuro delle nostre associazioni di beneficenza

In un momento in cui le persone faticano a riscaldare la casa, a riempire il frigorifero, a far funzionare l'auto e persino a nutrire gli animali domestici, gli enti di beneficenza e le organizzazioni caritatevoli sono più importanti che mai. Per questo motivo, anche se i governi non dovrebbero "chiudere un occhio" quando si tratta di regolamentare il gioco d'azzardo e gli enti di beneficenza, è opinione comune che si debbano fare alcune eccezioni per consentire a queste organizzazioni di continuare a svolgere il loro lavoro vitale.





Permettere agli enti di beneficenza di continuare a fare soldi con il gioco d'azzardo e allo stesso tempo cercare di affrontare la crescente ondata di gioco problematico è certamente un atto di equilibrio che deve essere affrontato con attenzione. Sia che stiate visitando un sito di beneficenza o un normale CASINO online, dovreste sempre giocare in modo responsabile e non scommettere mai più di quanto potete permettervi di perdere.