Rimini Marathon: un weekend di sport, enogastronomia e divertimento

Eventi

Rimini

| 14:00 - 11 Marzo 2023

Nel weekend del 25 e 26 marzo a Rimini si svolgerà la Rimini Marathon, evento sportivo molto atteso. La manifestazione inizierà sabato 25 con la presentazione degli stand del Marathon Village, dedicati sia al running che all'enogastronomia, e con la SGR Kids Run, una corsa riservata ai bambini. Ci saranno anche la presentazione degli spingitori di carrozzelle e dei Pacer, che assistono gli atleti durante le gare. Nel pomeriggio, un DJ set farà ballare tutti i partecipanti nell'incantevole cornice dell'Arco d'Augusto.



Domenica 26 marzo si terranno le gare competitive della "Rimini Marathon" e della "Cisalfa Half Marathon", ma anche quelle non competitive come "La Ventina" e "Le Befane Family Run". Il percorso attraverserà i luoghi più caratteristici di Rimini, il lungomare, Riccione e Misano Adriatico e si concluderà con il tratto finale più bello che va dal Ponte di Tiberio all'Arco d'Augusto, sostenuti dall'entusiasmo degli spettatori. I partecipanti avranno diritto a biglietti ridotti per il Fellini Museum e alla libera circolazione sui bus grazie a un accordo con Start Romagna S.p.A. La manifestazione prevede anche una partnership con Visit Rimini per offrire pacchetti pettorale+hotel agli atleti.



Per quanto riguarda i premi, ci saranno 1.000€ per il primo uomo e donna della Maratona, 500€ per il primo uomo e donna della Cisalfa Half Marathon e un'estrazione di una bici elettrica offerta da World Dimension per la "Le Befane Family Run". Il comitato organizzatore afferma di essere grato alle amministrazioni comunali di Rimini, Riccione e Misano Adriatico, alle forze di polizia e ai partner che continuano a sostenere la Rimini Marathon. Tutte le informazioni sulla gara e sui percorsi sono disponibili sul sito www.riminimarathon.it.