Antiquariato, visite guidate e bookcrossing: tutti gli appuntamenti del weekend a Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:20 - 02 Marzo 2023

Domenica 5 marzo sarà una giornata ricca di eventi a Santarcangelo, compresi due appuntamenti da non perdere al Musas: una conferenza e un laboratorio legati alla mostra “Lo spazio del tempo”, affiancati da iniziative tradizionali come il bookcrossing, il mercatino dell’antiquariato e le visite guidate a cura della Pro Loco.



Le due iniziative in programma al Museo Storico Archeologico si svolgeranno entrambe a partire dalle ore 16,30. L’archeologo Luca Zaghetto sarà il relatore della conferenza “Prima del calendario. I simboli del tempo”, che approfondirà il tema della misurazione del tempo prima dell’introduzione del calendario, attribuito dalla tradizione a Romolo. Esperto di culture protostoriche dell’alto Adriatico e di iconografia, Zaghetto proporrà un percorso affascinante fra archeologia, pensiero mitologico scientifico e filosofico, attraverso strumenti e raffigurazioni che attingono alle culture preromane.



Per i più piccoli, invece, Erbacea LAB propone “Oscilla”, laboratorio di lavorazione di un oscillum in argilla per bambini e bambine da 7 a 10 anni. Dopo una breve visita alla mostra “Lo spazio del tempo”, l’attività prevede la realizzazione di dischi in terracotta sul modello degli oscilla che i romani appendevano agli alberi e davanti agli ingressi delle case come portafortuna (per prenotazioni focus@focusantarcangelo.it e 0541/624703 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13).



Dalle 15,30 alle 19 il Musas ospiterà anche il bookcrossing, appuntamento con lo scambio di libri in libertà, mentre dalle 9 alle 18 in piazza Ganganelli torneranno gli espositori di antiquariato, modernariato e vintage, della Casa del Tempo.



Anche la Pro Loco, infine, sarà protagonista di due iniziative in programma nel fine settimana. Alle 10,30 e alle 16 sono previsti due turni di visita alla Rocca malatestiana, con ritrovo di fronte all’ufficio Iat di via Battisti 5 e durata di circa un’ora: il costo della visita è 7 euro a persona, incluso il biglietto d’ingresso, ridotto a 5 euro per bambini da 6 a 12 anni e gratuito sotto i 5 anni (prenotazione consigliata al numero 0541/624270 o alla mail iat@comune.santarcangelo.rn.it).



Alle ore 17, invece, presso la Celletta Zampeschi andrà in scena il primo evento della Pro Loco dedicato alla Giornata internazionale della Donna: il recital musicale a ingresso libero “Pomeriggio nella fiaba. Dedicato alle donne e agli uomini che le amano” con Lucie Ferrini e Alex Magnani (La Fucina del Tempo), che ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale. A dare lo spunto per l’evento sono proprio le fiabe, che offrono un sapere e una comprensione in grado di aguzzare la nostra vista, offrire insegnamenti rassicuranti e indicare un sentiero che conduce alla conoscenza di sé.



Le iniziative della Pro Loco per la Giornata internazionale della Donna proseguiranno mercoledì 8 marzo alle ore 18, con la lettura in grotta “Per sempre 8 marzo. Voci di donne” seguita da un brindisi di saluto. L’ingresso all’evento è gratuito per le donne mentre prevede un biglietto di 10 euro per gli uomini: i posti sono limitati, quindi è richiesta la prenotazione sempre al numero 0541/624270 o alla mail iat@comune.santarcangelo.rn.it.