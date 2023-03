Santarcangelo, 'nuova luce' per le vie Scalone e Ronchi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

14:13 - 02 Marzo 2023

La Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti dell’illuminazione pubblica delle vie Scalone e Ronchi: ammonta a 130mila euro l’importo stimato dei lavori, che saranno finanziati dai contributi della legge Fraccaro, confluiti nel sistema del Pnrr. L’inizio dei lavori è previsto per l’autunno 2023.



Dopo l’intervento dello scorso anno – che ha visto la realizzazione di tutte le infrastrutture e le reti elettriche propedeutiche all'attivazione dell’impianto d’illuminazione – per via Scalone prende avvio la seconda fase, con l’installazione di 15 punti luce a led ad alta efficienza energetica. Nell’ambito dell’intervento è previsto anche lo spostamento di parte dei lampioni esistenti, per ridurre il rischio di incidentalità dovuto alla vicinanza con la carreggiata. Sono dodici, invece, i nuovi punti luce che saranno installati nei due tratti più densamente popolati di via Ronchi: tre nei pressi dell’incrocio con via Torino e nove tra il parcheggio e via Calancone.



“Si tratta di due interventi molto attesi dai residenti di entrambe le vie che, vista l’elevata urbanizzazione, necessitavano di un sistema di illuminazione pubblica in grado di mettere in sicurezza la circolazione stradale e ciclopedonale”, dichiara la vice sindaca, assessora a Lavori pubblici e Mobilità, Pamela Fussi.



“L’intervento in via Scalone, in particolare, è riconducibile a un piano di progettazione più ampia, quella del Pums, nel quale l’Amministrazione comunale aveva già anticipato, rispondendo alle richieste dei cittadini, l’intenzione di candidarla a bandi di finanziamento per la messa in sicurezza e illuminazione”.