Comune e Diocesi insieme per il bene della comunità: Mons. Anselmi incontra Sadegholvaad

| 14:06 - 02 Marzo 2023

Mons. Anselmi con il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Graditissima visita quella di stamattina (2 marzo) nella residenza comunale da parte del nuovo Vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi. A dare il benvenuto il Sindaco Jamil Sadegholvaad, prima della presentazione e del confronto con l'intera Giunta comunale.





Un incontro molto cordiale dove il Vescovo ha condiviso alcuni temi cari alla città e ai riminesi. Il Sindaco e gli Assessori infatti hanno espresso al nuovo pastore della Diocesi di Rimini la massima disponibilità a collaborare insieme per diversi progetti e iniziative che si stanno mettendo a punto al fine di rispondere alle molteplici e difformi istanze che guardano al bene della comunità.





Numerosi gli argomenti affrontati dagli amministratori come possibile e auspicabile terreno di lavoro comune con la Diocesi: dalla casa, all’università, che a Rimini è sempre più significativa per la grande presenza di studenti, fino alla candidatura a Capitale della cultura italiana 2026 e all'articolato, inedito progetto sociale sull'inclusione, portato avanti insieme al terzo settore. Temi per i quali monsignor Anselmi ha ribadito massima attenzione e sensibilità, esprimendo anch’esso la volontà di un percorso da intraprendere insieme e per il bene comune dei riminesi.





In particolare, il Vescovo Nicolò ha messo in evidenza come il problema della povertà e della fragilità economica diventi ancora più profondo e drammatico quando è legato alla solitudine e dunque alla fragilità sociale e famigliare. Un tipo di necessità che si affronta sì con i servizi ma, con la stessa importanza, consolidando lo spirito di comunità. Un tema che la Diocesi intende affrontare nelle 117 parrocchie del territorio per privilegiare l’aspetto comunitario che - ha ribadito il Vescovo - “rappresenta il benessere vero della persona”.





Il Sindaco ha poi donato al Vescovo Nicolò, a nome di tutta la Giunta, il libro Una botta d’orgoglio di Silvano Cardellini, e il libro sulla Rimini distrutta, sottolineando i bombardamenti e la difficile liberazione della città e mostrando la medaglia al valor civile affissa sul gonfalone che Rimini ha ricevuto. La visita poi è proseguita al museo Part - Palazzi dell'Arte Rimini, dove mons. Anselmi si è intrattenuto nella visita delle opere in mostra.