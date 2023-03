Calcio C, Carrarese-Rimini. Gaburro: 'Per colpire gestire bene le transizioni ed essere un po' più spregiudicati'

Sport

Rimini

13:54 - 04 Marzo 2023

Marco Gaburro.

Seconda trasferta di fila per il Rimini domenica sul campo della Carrarese, squadra in salute con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate dopo una serie negativa di quattro ko e in classifica a +5 sui biancorossi (46-41).

Nel Rimini assente Santini per squalifica, indisponibili Tofanari, Haveri e Tanasa (influenza), Gabbianelli, Vano e Biondi sono acciaccati e le loro condizioni saranno valutate prima del match. Rientra Gigli dalla squalifica. Stando così le cose, confermata la difesa di Fermo, a centrocampo ballottaggio Sandri-Pasa per il ruolo di play, in avanti Mencagli a far coppia con Rossetti con alle spalle Biondi se partirà dal primo minuto oppure Tonelli. Gabbianelli partirà probabilmernte dalla panchina. Tra i convocati Rosso e De Rinaldis, resta a casa Acquistapace.







IL TECNICO Marco Gaburro vede così il match: “E' una trasferta tosta, una delle più impegnative del girone di ritorno contro un avversario che visto il cammino dell'andata pensavo potesse fare anche meglio. Loro sono in un buon momento, ma lo siano anche noi dopo il colpo di Fermo che ci ha dato una bella carica. Dobbiamo affrontarla con spirito positivo, con attenzione e concentrazione, cercando di gestire al meglio la fase di possesso e le transizioni per costruire occasioni: dobbiamo avere quella dose di spregiudicatezza e coraggio per metterli in difficoltà e che a volte ci è mancato. Loro, infatti, sono bravi a difendere di posizione, col 5-3-2 occupa bene lo spazio, ma soffre un po' il dinamismo: quando rubi palla devi essere bravo a contrattaccare in maniera veloce”.

Le defezioni non preoccupano il tecnico: “Ho visto la squadra in palla e di solito in questi casi il gruppo si compatta. Penso che sarà ancora più carica” spiega Gaburro.

