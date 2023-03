Calcio Eccellenza: Victor San Marino, Arlotti firma la vittoria contro il Tropical Coriano

Sport

Repubblica San Marino

| 17:52 - 04 Marzo 2023



Victor San Marino - Tropical Coriano 1-0



VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Gramellini, Monaco, Sabba (29’ st Morelli), De Queiroz, Lombardi, Lazzari, Santoni (37’ st Tosi), Arlotti, Ambrosini (48’ st Rivi), Stellacci. A disp. Forti, Manuelli, Tiraferri, Pasquini, Marra, Mantovani. All. Cassani.

TROPICAL CORIANO: Bianchini, Perazzini, Ceccarelli (32’ st Mularoni), Vagnarelli (32’ st Luvisi), Anastasi, Rossi, Bartoli, Ariyo, Tamagini (10’ st Carrer), Scarponi, Protino. A disp. Catenacci, Guidi, Pierini, Bartolucci, Rattini, Casadei. All. Scardovi.

ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 9’ st Arlotti.

AMMONITI: De Queiroz, Anastasi.

ESPULSI: Stellacci, Arlotti.



ACQUAVIVA Partita dai due volti tra Victor San Marino e Tropical Coriano, nel segno di Scott Arlotti. L'attaccante ex Rimini, corianese, colpisce un palo, segna e si fa espellere: è lui il protagonista della gara tra la capolista e la formazione rossoblu di Scardovi. Arlotti aveva iniziato la stagione tra le fila del Tropical Coriano, poi il trasferimento a San Marino. Ed è un suo tiro cross al 2', respinto dal palo, a inaugurare le danze. Il Victor prende in mano il pallino del gioco e sfiora il bersaglio al 25' con un colpo di testa alto di Santoni, servito da Ambrosini. Al 44' proteste Victor: Rossi, da ultimo uomo, spinge Santoni, l'arbitro lascia proseguire. In avvio di ripresa si fa vedere il Tropical dalle parti di Pazzini: le conclusioni di Tamagnini e Perazzini terminano a lato. Al 54' Sabba serve Arlotti, che sull'uscita di Bianchini infila con un preciso rasoterra a fil di palo. La partita sale di tono sotto il profilo agonistico e al 65' Stellacci viene espulso per doppia ammonizione (il primo giallo preso poco prima). È rosso, due minuti dopo, anche per Arlotti, reo di aver bestemmiato. In nove contro dieci il Victor non può far altro che chiudersi in difesa, rischiando su un tiro dell'ex di turno Carrer, ma la traversa salva Pazzini dalla capitolazione.



Riccardo Giannini