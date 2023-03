Calcio Eccellenza: Pietracuta corsaro a Comacchio. Decide Filippo Fabbri (0-1)

Sport

Pietracuta di San Leo

| 16:59 - 05 Marzo 2023

Comacchiese - Pietracuta 0-1



COMACCHIESE: Farinelli, Minieri, Biolcati, Angelini, Folegatti, Sorrentino, Neffati, Schiavon, Tedeschi, D'Amico, Bona.

A disp. Cottignoli, Grassi, Fantinlioli, Carli, Bushi, Albonetti, Bezzi. All. Cavallari.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fed., Pasolini, Fabbri Fr., Lessi, Masini, Fabbri Fil. (27' st Tomassini), Tosi (3' pt Giacobbi), Fratti, Evaristi (25' st Zannoni), Galli (39' st Stavola).

A disp. Fabbri Da., Cobo, Giannini, Louati, Bellavista. All. Fregnani.



ARBITRO: De Robertis di Bologna.

RETI: 39' pt Fabbri Fil.



COMACCHIO Quinto risultato utile consecutivo per il Pietracuta, che conquista una preziosa vittoria sul campo della Comacchiese. I rossoblu si portano infatti a +7 sul Classe, a +11 sul Sant'Agostino e +18 sulla Valsanterno. Partono meglio gli ospiti, ma la prima occasione è per il Pietracuta, con Francesco Fabbri che non sfrutta un assist di Fratti. Pasolini ci prova da fuori area sugli sviluppi di un calcio di punizione, salva Farinelli. Al 39' azione nel segno dei Fabbri per il vantaggio del Pietracuta: Federico lancia Francesco che si allarga e crossa morbido per Filippo, il colpo di testa non dà scampo a Farinelli. Nella ripresa la Comacchiese cerca di sfondare per vie aree nella difesa del Pietracuta, ma Lessi e compagni fanno buona guardia. Sono i rossoblu a sprecare invitanti occasioni per il raddoppio: la prima è per Galli che salta due avversari, ma a tu per tu con il portiere calcia alto. È poi Fratti a controllare una pennellata di Evaristi a scavalcare la difesa, ma il tiro non inquadra il bersaglio. Al 90' Fratti libera Zannoni, il tiro viene respinto da Farinelli, tap-in di Faeti che centra il palo.