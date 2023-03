Calcio Promozione: Novafeltria, tris al Misano. Baldinini inventa, Vivo e Collini cecchini

Sport

Misano Adriatico

| 17:57 - 05 Marzo 2023

Gli undici iniziali.



Misano - Novafeltria 0-3



MISANO: Del Prete, Palestini, Delbianco, Londero, Mazzoni, Sanchez, Nigro, Olocco, Demaria, Romildo, Mussoni. A disp. Bartolini, Coccia, Biaggi, Signorini, Kirilov, Antonelli, Baldini, Silquini. All. De Argila.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Fabbri, Foschi, Amadei, Castellani, Baldinini, Collini, Alpino, Radici. A disp. Cappella, Valdifiori, Rinaldi, Bindi, Giorgini, Toromani, Vivo. All. Giorgi.



ARBITRO: Alberani di Ravenna.

RETI: 14' st Baldinini, 15' st Collini, 30' st Vivo.



MISANO Dopo le sei reti al Forlimpopoli, il Novafeltria rifila un tris al Misano. Primo tempo poco brillante, da parte dei ragazzi di Giorgi, che si riscattano però nella ripresa. Sblocca il risultato la squadra gialloblu al 59' con un tiro a giro di Baldinini che infila Del Prete sul secondo palo. Un minuto dopo Baldinini calcia da fuori area, Del Prete respinge, tap-in vincente di Collini che firma il quindicesimo gol stagionale. Al 75' contropiede del Novafeltria, Castellani serve in profondità Vivo che con uno splendido colpo sotto infila l'estremo difensore del Misano in uscita. Per Vivo è il decimo gol stagionale.