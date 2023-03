Riccione, l'assessore Imola: 'Entro Pasqua viale Dante e viale Ceccarini messi a nuovo'

Attualità

Riccione

| 12:41 - 02 Marzo 2023

L'assessore Imola al microfono CASALBONI.





Nell'incontro di ieri sera (mercoledì 1 marzo) al palazzo del Turismo di Riccione, alla presenza di un centinaio di cittadini, rappresentanti di categorie e di comitati, l'assessore Simone Imola ha fatto il punto sui lavori pubblici, ricordando in primis che l'architetto scelto per la progettazione preliminare della zona centrale della città è Andrea Matteoni, lo stesso che ha firmato il lungomare, per dare coerenza alle due aree. Poi ha sintetizzato gli interventi al via nel breve e medio periodo: “In via Bellini partiamo col cantiere in ottobre per la riqualificazione del porto grazie a un finanziamento della Regione da 800mila euro a cui aggiungiamo un milione. Verranno rifatte le banchine e stiamo ipotizzando anche una piazza sul ponte di viale Dante", ha argomentato.



Entro il 2024 l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di riqualificare viale Tasso e viale D'Annunzio, nel tratto che dal porto conduce a piazzale Azzarita. Sempre nell’ambito dei lavori del porto rientrerà anche il collegamento tra la rotonda delle maschere (in fondo a viale Einaudi) e viale Paolieri. "Infine, stiamo cambiando l’illuminazione di viale Corridoni e a breve sistemeremo la pavimentazione di viale Virgilio", aggiunge.



L’intervento più corposo, chiosa Imola, "è quello in corso, da 430mila euro, per la sistemazione della pavimentazione di viale Ceccarini, tutta l’area pedonale adiacente, e tutto viale Dante che vogliamo completare prima di Pasqua, così come il rifacimento della pavimentazione del sottopasso e la rampa di viale Ceccarini”.