Morì investito da auto che facevano gara di velocità, i suoi quadri in mostra a Rimini

Eventi

Rimini

| 12:21 - 02 Marzo 2023

Uno dei quadri in mostra.

Inaugura sabato 4 marzo alle ore 17 nella Sala Sant’Agostino (via Cairoli 36, Rimini) la mostra “Il viaggio di Jaakko” in cui saranno esposti i quadri di Pauli Jaakko Hirvi. Il giovane finlandese, restauratore, creativo e appassionato di pittura, si era trasferito da bambino a Rimini con la famiglia, e nel giugno 2001 rimase vittima di un incidente stradale, ucciso da due auto che facevano una gara di velocità sul lungomare.



La madre Tea e gli amici lo ricordano con questa mostra e con un incontro che si terrà giovedì 9 marzo, ore 18, al cinema teatro Tiberio, dal titolo “Il viaggio di Jaakko. Le madri che trasformano la perdita in un progetto d’amore”.



Intervengono al convegno:



Terttu (Tea) Kaikkonen Marangoni, mamma di Jaakko; Alessandro Giovanardi, storico e critico d'arte; Arianna Franchi, psicologa e psicoterapeuta; Mariangela Maestri, presidente dell’associazione “Le ali di Chiara”; alcuni amici di Jaakko.

Modera Gigliola Ricci.







La mostra “Il viaggio di Jaakko” rimane aperta sino a domenica 12 marzo, tutti i giorni, ore 16-19 con ingresso libero.







Il progetto, promosso da Acli Arte e Spettacolo di Rimini, Acli provinciale di Rimini e Coordinamento Donne Acli Rimini, aderisce al calendario delle iniziative dell’8 marzo della Casa delle Donne e della Rete Donne Rimini e ha il patrocinio del Comune di Rimini.