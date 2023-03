Premio Panzini 2023, annunciati i primi ospiti: a Bellaria Antonio Catania e Le 4 Divas

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:12 - 02 Marzo 2023

Le 4 divas.

“Una serata che vuole essere di festa, di celebrazione della nostra identità e di quel senso di comunità che, da sempre, il Premio Panzini porta con sé. Una manifestazione che abbiamo pensato e organizzato per offrire alla cittadinanza un appuntamento di qualità, con contenuti di alto profilo culturale, musicale e artistico. Confermato, inoltre, il ‘format’ delle ultime edizioni, con l’ambìto premio principale affiancato da tre riconoscimenti di grande prestigio: uno dedicato a un ragazzo o una ragazza che nonostante la giovane età già si stia distinguendo nel proprio campo, uno a un soggetto che sappia tenere alta l’immagine di Bellaria Igea Marina nel mondo e uno, ‘Bellaria Igea Marina e la sua Storia', a cui l’Amministrazione tiene molto e dall’alto valore simbolico: rivolto a una figura verso la quale, per professionalità, dedizione e competenza espresse nel corso del tempo, riteniamo che la nostra città debba esprimere tutta la propria gratitudine”: così il Sindaco Filippo Giorgetti lancia oggi l’appuntamento di sabato 4 marzo, con la serata di gala del Premio Panzini in programma al Palacongressi a partire dalle ore 21.00.



Ingresso rigorosamente gratuito, per una manifestazione la cui direzione artistica è affidata per questa decima edizione al Comitato Borgata Vecchia nella persona di Marco Vasini. Previsti, come sottolineato dal primo cittadino, ospiti prestigiosi e momenti di intrattenimento dall’alto contenuto artistico: a partire dalla presenza del noto attore Antonio Catania. Protagonista sul grande schermo, spesso diretto dal regista Gabriele Salvatores, ha lavorato con attori della caratura di Diego Abatantuono, Carlo Verdone, Monica Guerritore, Stefania Sandrelli, Vittorio Gassman e Giancarlo Giannini. Ammirato in numerose pellicole, tra cui “Tutti per Uma”, “Improvvisamente Natale”, “Pane e tulipani”, “Il Pasticciere”, “Boris, il film “, “Così è la vita” e “Puerto Escondido”, Catania tornerà al cinema questo mese nel cast de “Il ritorno di Casanova”.



Già annunciata anche l’esibizione, da un lato, de Le 4 Divas, apprezzata ensemble vocale che unisce quattro giovani soprani con l’idea di divulgare l'eccellenza della musica italiana, attraverso l'interpretazione di celebri pagine d’opera di autori come Puccini, Verdi, Rossini, Bellini, riviste a più voci ma sempre rispettando la partitura originale. Dall’altro, sul palco del Palacongressi non mancherà tra gli altri la Funky Corporation di Dino Gnassi, maestro e direttore d’orchestra della band che per anni ha accompagnato le numerose serate del Maurizio Costanzo Show.



Premio Panzini: albo d’oro e ultima edizione.



Il Premio Panzini, che compie quest’anno dieci anni, intende gratificare la cittadina o il cittadino di Bellaria Igea Marina che si sia particolarmente distinto, tenendo alta l’immagine della propria città, con un’attenzione a quanto fatto nei dodici mesi precedenti. Ad essere meritatamente incoronato, nell’ultima edizione del febbraio 2022, è stato un emozionato Francesco Aquila. Il vincitore della decima edizione di Masterchef è succeduto nell’"albo d'oro” della manifestazione al soprano Gladys Rossi, prima vincitrice nel 2013, al fondatore dell’azienda Bimare Michelangelo “Lallo” Petrucci, alla missionaria Sara Foschi, all’ex direttore di Iccrea Holding Roberto Mazzotti, a Maurizio Salvi, luminare di chirurgia toracica, al fondatore di Pubblica Assistenza Croce Blu Daniele Grosseto, a Gabriele Procucci, Colonnello della Guardia di Finanza e a Giovanni Crociati, storico cardiologo di Bellaria Igea Marina.



Manifestazione che nel 2021 non si tenne a causa della pandemia; anche questa annualità ha avuto tuttavia il suo vincitore, l’indimenticato Marco Vasini, operatore turistico e protagonista per tanti anni alla guida di un'eccellenza come Sol et Salus. Scomparso nel 2020, è stato riconosciuto come vincitore – per la prima volta postumo da quando la manifestazione è stata istituita - del Premio Panzini edizione 2021.



Anche nel 2022, il premio principale è stato affiancato da tre riconoscimenti analoghi a quelli confermati per il 2023. In particolare, nell’ultima edizione quello denominato “Bellaria Igea Marina e il suo futuro” è stato assegnato al giovane campione di mezzofondo Luca Venturelli, mentre quello intitolato “Bellaria Igea Marina nel mondo” ha visto premiare il giornalista Brahim Maarad, già collaboratore dell’Espresso e corrispondente per l'agenzia di stampa AGI. Infine il riconoscimento “Bellaria Igea Marina e la sua storia”, è stato conferito allo stesso Marco Vasini contestualmente all’assegnazione postuma del Premio Panzini 2021.