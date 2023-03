Artisti contemporanei protagonisti al museo di Cattolica, si parte con Laura Renna

Eventi

Cattolica

| 12:02 - 02 Marzo 2023

Laura Renna.

Prosegue a Cattolica il progetto "Mansio", ideato e curato da Milena Becci, per gli spazi della Galleria Santa Croce e del Museo della Regina. Una programmazione di mostre di artisti contemporanei che si è avviata lo scorso 11 febbraio e si susseguiranno nel corso di tutto il 2023.



La prima protagonista di questo cartellone di appuntamenti è l’artista modenese Laura Renna con la sua personale "Il canto della retara". Le retare erano le donne, spesso mogli di chi andava in mare, che riparavano le reti, attendendo il ritorno dei mariti. Il focus di questa prima mostra è, dunque, sul mare e sulla tradizione marinaresca che rappresenta, insieme all’ospitalità, una delle anime della città di Cattolica.



Da mercoledì 8 a venerdì 10 marzo, Laura Renna lavorerà in residenza all’interno del Museo della Regina ed inviterà pescatori cattolichini e associazioni cittadine a tessere con lei per realizzare un’opera collettiva. L'artista, quindi, si relazionerà con la sezione legata alla pesca, aspetto basilare dell’economia dei centri costieri. Diversi e numerosi erano i tipi di pesca praticati in queste zone e il Museo della Regina offre una ricca spiegazione, accompagnata da immagini, video e oggetti, di come tutto questo venisse praticato. Il nuovo lavoro, quindi, sarà presentato sabato 11 marzo alle ore 18 per una seconda inaugurazione questa volta all’interno del museo, allestito vis à vis con il nucleo di reperti della collezione nella sezione dedicata alla pesca.



"Dall’inizio del 2022 come Servizi Culturali del Comune di Cattolica - spiega l'Assessore Federico Vaccarini - abbiamo avviato una rinnovata progettualità per la Galleria Santa Croce attraverso una programmazione di esposizioni temporanee di arte contemporanea e mediante il coinvolgimento di artisti del territorio, sia emergenti sia affermati, per farne un luogo di sperimentazione e ricerca artistica nelle sue molteplici espressioni e linguaggi. Coerentemente con questo percorso intrapreso, anche per l’anno 2023 abbiamo deciso di investire sull’innovazione a cui la Galleria Santa Croce può ambire condividendo le scelte curatoriali di Milena Becci che attraverso pratiche di museologia contemporanea saranno impegnate ad esplorare e creare connessioni fra antico e contemporaneo. Il progetto Mansio ha l’ambizione di avvicinare ai linguaggi dell’arte contemporanea un pubblico eterogeneo di cittadini e di turisti in visita a Cattolica, con particolare attenzione alle giovani generazioni, promuovendo a sua volta, attraverso diversi linguaggi artistici, una rinnovata riscoperta della collezione permanente del Museo della Regina e del patrimonio culturale di cui è portatore il centro storico di Cattolica".



La mostra sarà visitabile fino al prossimo 26 marzo nei giorni venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 19 con ingresso libero.