RiminiOnLife: la tre giorni dedicata alla musica, alla socialità e al terzo settore

| 12:00 - 02 Marzo 2023

Marecchia Dream Fest.

Il Marecchia Dream Fest di Rimini si arricchisce di un nuovo evento: RiminiOnLife. Si tratta di una tre giorni dedicata alla musica, alla socialità e alla primavera, ma soprattutto al terzo settore e alle realtà del volontariato. Questo evento è un unicum in Italia e permette di far conoscere alla città il valore del terzo settore e del volontariato. La manifestazione si terrà dal 29 aprile al 1° maggio al Parco XXV Aprile e prevede la presenza di 40 stand predisposti per il terzo settore e il volontariato, con animazioni, dimostrazioni e presentazioni. Il 30 aprile sarà il giorno dedicato alle tematiche legate al terzo settore e all'associazionismo, con ospiti importanti che si esibiranno sul palco in spettacoli, musica dal vivo e dj set. La giornata prevede anche un brunch all'aria aperta e animazioni di buskers e mangiafuoco. Il 1° maggio si terrà invece il tradizionale concertone. L'evento rappresenta un momento di incontro e di conoscenza tra le realtà legate all'assistenza e il territorio.