Rimini città d'arte, visite guidate speciali per la festa della donna

| 11:59 - 02 Marzo 2023

Piazza Cavour.

Come ormai di consueto, la prima settimana del mese aprono al pubblico i luoghi della cultura riminese, offrendo la possibilità di scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta delle bellezze del centro storico. Dal Fellini Museum, il polo museale diffuso di nuovissima concezione e il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini (venerdì 3 e domenica 5 marzo, ore 17) al Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (visitabile la domenica mattina alle ore 11). Dal Part- Palazzi dell'Arte, il museo d'arte contemporanea ospitato nei palazzi medievali dell'Arengo e del Podestà (venerdì 3 marzo, ore 17) alla Domus del Chirurgo, il sito archeologico con i suoi eccezionali mosaici e con lo straordinario corredo, unico al mondo e il più completo giuntoci dall'antichità, di oltre 150 strumenti chirurgici rinvenuti ed esposti all'adiacente Museo della Città (domenica 5 marzo, ore 17).







Questa settimana i City Tour di VisitRimini propongono una visita guidata per tutta la famiglia ad Ariminum, l'antica città romana, con il "Ponte di Tiberio", "l'Arco d'Augusto", "la Domus del chirurgo", i resti dell'Anfiteatro di Rimini e le grandi vie romane che collegavano Rimini con Roma e con le principali vie di comunicazione: un'occasione per scoprire come si sviluppava Rimini nell'antichità. (domenica 5 marzo, ritrovo ore 10.30 al Visitor Center).







In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, VisitRimini propone anche una visita speciale per l'8 marzo: un viaggio alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi legati alle donne che hanno fatto la storia della città. Ritratti al femminile di alcune delle maggiori protagoniste delle cronache riminesi: da Santa Colomba ed Innocenza, prime martiri cristiane, a Santa Chiara e Francesca da Rimini. E ancora da Polissena Sforza e Isotta degli Atti, fino ai ritratti di signore che hanno segnato la vita culturale dell'800' e 900'.



Anche Soroptimist International Club di Rimini, nell'ambito delle iniziative 'L'otto sempre', promosse dal Comune di Rimini, attraverso l'assessorato alle politiche di genere, la Casa delle Donne, la Rete Donne Rimini insieme ad altre associazioni, organizza una visita guidata della città, avendo come filo conduttore la riscoperta delle donne ai tempi dei Malatesta.





Ma le opportunità per il week-end, dal giovedì alla domenica, sono tante, a partire dai percorsi dedicati a Fellini, il grande regista riminese, protagonista di diverse passeggiate culturali fra la città, il borgo San Giuliano e la marina e al sabato pomeriggio anche i bambini possono andare alla scoperta della Rimini romana con la tradizionale visita guidata tutta dedicata a loro tra racconti leggendari e filastrocche in rima.







Ed infine, per gli amanti dello sport, un'opportunità per praticarlo imparando delle pillole di approfondimento sulla città in compagnia di una personal trainer e di una guida turistica, insieme per scoprire l'arte facendo sport. Una camminata sportiva e culturale insieme alla scoperta della Rimini Rinascimentale (domenica 5 marzo ore 9.15)







Ecco in dettaglio tutti gli appuntamenti:







primo venerdì e la prima domenica di ogni mese

Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini nelle sale di Castel Sismondo all'interno del Fellini Museum da poco inaugurato. Le visite guidate conducono attraverso le sale del castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento.



Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione Info: 0541 793781







venerdì 3 marzo 2023



Palazzo del Podestà - Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico



Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini



Il percorso guidato conduce alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d'arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. Il museo è ospitato dal 2020 negli storici palazzi dell'Arengo e del Podestà affacciati sulla centrale piazza Cavour. E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica.



Orario: mercoledì ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879





Ogni prima domenica del mese



Rimini, piazza Ferrari



Visite guidate alla Domus del Chirurgo



Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l'abitazione e l'ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.



Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851



domenica 5 marzo 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città "com'era e dov'era". Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Prenotazioni Info 0541.793879



domenica 5 marzo 2023



Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 – Rimini

Ariminum

Rimini City tour per le famiglie a cura di Visit Rimini

Visita guidata alla scoperta dell'antica Ariminum romana. La grande mappa all'interno del Visitor Center è il punto di osservazione ideale per scoprire come si sviluppava Rimini nell'antichità. Si scoprono quindi le grandi vie romane che collegavano Rimini con Roma e con le principali vie di comunicazione. Poi si parte alla volta dei monumenti più noti come l'Arco di Augusto, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio sino a raggiungere quello che era l'antico foro e i resti dell'Anfiteatro di Rimini.



Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441



domenica 5 marzo 2023

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro

Lo sport incontra la cultura

Una camminata guidata da Elen Souza, Personal Trainer, e dalla Guida Turistica Francesca Del Bianco.

Dopo un breve riscaldamento, si camminerà e si faranno esercizi per circa 90' lungo un percorso ad anello di circa 7 km, partendo dall'igloo installato sulla spiaggia al Bagno 26 fino al centro storico della città e ritorno, visitando all'esterno più di 10 monumenti (dal Grand Hotel all'Arco d'Augusto). Attraverso delle "cuffie" si alterneranno informazioni sui monumenti condotte da Francesca e sugli esercizi aerobici condotti da Elen.

Un modo per fare sport andando alla scoperta della Rimini Rinascimentale.

Ritrovo alle ore 9.15. Partecipazione a pagamento su iscrizione.

Info: 348 0981594 info@elensouza.com



ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari insoliti a Rimini

Cristian Savioli, guida turistica, ambientale-escursionista propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì

Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Ore 10 - 15 - 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il venerdì

Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 - 15 - 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il sabato

Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Ore 15.30 A pagamento.

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com







8 marzo 2023: Festa della donna



Arco d'Augusto (luogo d'incontro) - Rimini centro storico

Ritratti al femminile – Aperitour

Visita guidata con Visit Rimini per la festa della donna

Un viaggio alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi legati alle donne che hanno fatto la storia della città. Un omaggio al gentil sesso, attraverso le vicende di alcune delle maggiori protagoniste delle cronache riminesi: Santa Colomba ed Innocenza, prime martiri cristiane, Santa Chiara e Francesca da Rimini, con le loro travagliate biografie, Polissena Sforza e Isotta degli Atti, fedeli consorti del condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta, per poi concludere con alcuni ritratti di signore che hanno segnato la vita culturale dell'800' e 900'. Al termine del tour si celebrerà insieme la Festa della Donna con un aperitivo e un brindisi insieme.

Ore 18.30. A pagamento: € 18,00 a persona (tour non adatto a ragazzi al di sotto dei 14 anni)

Info: 0541 51441



Ritrovo ingresso Castel Sismondo

L'Otto sempre: Le donne ai tempi dei Malatesta

Semplici donne o donne di corte in grado di gestire le sorti del casato? Passeggiata guidata da Castel Sismondo al Tempio Malatestiano passando per il Museo della città, a cura di Soroptimist Club Rimini.

L'iniziativa rientra nel palinsesto di "L'Otto sempre", un mese di eventi, incontri e riflessioni in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

Ore 17. Costo tour 10 €. Possibilità di tour con apericena a 30 €

Evento a pagamento con posti limitati. Info e prenotazioni