Misano, il prof. Ivano Dionigi ospite all'apertura di 'Ritratti d'Autore'

Eventi

Misano Adriatico

| 11:52 - 02 Marzo 2023

Ivano Dionigi.

Si apre venerdì l'attesa rassegna Ritratti d'autore - i classici che aiutano a vivere. Ad inaugurare la nuova kermesse filosofica curata dalla Biblioteca Comunale di Misano e da Gustavo Cecchini sarà Ivano Dionigi che metterà in dialogo Seneca e Lucrezio, con le voci recitanti Gianluca Reggiani e Francesco Montanari.



"Per una meravigliosa e tremenda ambiguità linguistica – osserva Dionigi -, la morte e la vita sono iscritte nella stessa parola bios: bíos è vita, biós è arco. Noi siamo così un cerchio incompiuto, imperfetto, un arco, in cui inizio e fine non coincidono. Solitari restare a riva a osservare le tempeste della vita o salire a bordo senza troppo curarci dei compagni di viaggio? Seguire le leggi del cosmo o le leggi dell'io? Scegliere la politica o l'antipolitica? Il negotium o l'otium? Credere o capire di fronte a Dio e alla morte? Seguire la lezione dei padri o la rivoluzione dei figli? Basta volgere lo sguardo al mondo classico di Atene e Roma per trovare i nostri più naturali interlocutori, coloro che ci hanno preceduti nelle nostre stesse domande. Lucrezio e Seneca hanno fatto il controcanto al presente ponendosi le domande ultime. Non importa quali risposte abbiano dato, importa invece la loro allergia al pensiero unico, tanto da averci prospettato concezioni diverse e rivali del mondo. Importa il coraggio di sperimentare, in solitudine e in autonomia, cosa significa sopportare la verità quando la vita ti viene a trovare. A loro dobbiamo rivolgerci per ricordarci come eravamo e come potremmo essere".



Tutti gli incontri della rassegna Ritratti d'Autore si terranno al Cinema Teatro Astra con inizio alle 21:00 (ingresso gratuito sino ad esaurimento posti).







Ivano Dionigi è professore emerito di Lingua e Letteratura latina ed è direttore del Centro studi "La permanenza del classico" presso l'Università di Bologna. Attualmente Presidente del Consorzio AlmaLaurea, è stato Magnifico Rettore dell'Università di Bologna dal 2009 al 2015. Presidente della Pontificia Accademia di Latinità, dirige la rivista "Latinitas"; siede nel comitato scientifico redazionale di prestigiose riviste internazionali ed è membro effettivo di centri studi e accademie. La sua ricerca si è orientata su molteplici versanti; recentemente ha lavorato sulla fortuna dei classici nella letteratura e nella cultura italiana moderna e contemporanea, fornendo anche traduzioni d'autore, in particolare di Lucrezio e Seneca.