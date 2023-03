Acquisizione strategica in Spagna per l’azienda riminese Celli

Attualità

San Giovanni in Marignano

11:46 - 02 Marzo 2023

Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, annuncia di avere finalizzato l’acquisizione strategica del 70% del capitale di Exclusivas JJL. L’operazione è la tredicesima acquisizione in nove anni e rappresenta un ulteriore passo strategico del Gruppo Celli, con l’obiettivo di crescere ulteriormente la propria presenza nel mercato spagnolo, dopo la creazione di Celli España e l’acquisizione nel 2022 del 100% di Reyvarsur, azienda specializzata nella progettazione e produzione di accessori per sistemi di erogazione di bevande.



JJL è un’eccellenza spagnola a conduzione familiare fondata nel 1989 a Getafe (Madrid), ed è leader nella progettazione e produzione di colonne personalizzate, raccogli gocce e lenti di alta qualità per il business della birra. Con 35 dipendenti opera in due sedi, rispettivamente di 3.300mq per la produzione e gli uffici, ed altri 2.200mq per la logistica e magazzino, per fornire tutti i principali marchi della birra in Spagna ed Europa.

La famiglia Vázquez rimarrà alla guida di JJL con il compito di dare continuità alla gestione aziendale, continuare lo sviluppo commerciale e coordinare l’implementazione delle sinergie con il Gruppo Celli.