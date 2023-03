Basket A2, Ferrara verso l'esclusione dal campionato: a RBR verranno tolti 4 punti

Sport

Rimini

02 Marzo 2023

Cala il sipario sulla storia del Kleb Basket Ferrara, squadra del girone Rosso del campionato di serie A. Sospesa l’attività agonistica: a nulla sono valsi gli ultimi sforzi per cercare di far proseguire la stagione cestistica e il Kleb Ferrara finirà anticipatamente il proprio campionato in quanto non sono state trovate le risorse necessarie per proseguire il campionato. I biancazzurri saranno esclusi dopo che non prenderanno parte alle prossime due partite e a quel punto, con entrambe le partite perse a tavolino per non essersi presentati, il consiglio federale potrà ratificare l’uscita degli estensi dal torneo.



Le prossime avversarie degli estensi riposeranno, mentre a tutte le altre formazioni del girone Rosso verranno tolti i punti conquistati nei match disputati con Ferrara.

Due alla Pallacanestro 2.015 Forlì, addirittura 4 a RBR Rimini e Basket Ravenna che avevano fatto doppietta contro la Tassi Group. RBR, che sarebbe alla pari della Fortitudo, scivolerà a -4.



Questa la nuova (potenziale) classifica: Forlì 36, Pistoia e Cento 30, Udine 24, Cividale e Fortitudo 22, Rimini, Chiusi e Nardò 18, Mantova 16, Chieti 14, Ravenna e San Severo 12.