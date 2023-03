Meteo: domenica torna il sole. Poi libeccio, temperature miti e piogge

Attualità

| 11:25 - 02 Marzo 2023

Tramonto su Rimini ARCHIVIO.





La presenza di una zona di bassa pressione sull’area tirrenica manterrà condizioni di variabilità con residue precipitazioni nella prima parte di venerdì, poi il temporaneo rinforzo del campo di pressione favorirà tempo più stabile e soleggiato nel fine settimana con temperature in lieve aumento.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 02/03/2023 ore 11:30



Venerdì 3 marzo



Stato del cielo e precipitazioni: inizialmente molto nuvoloso con residue deboli precipitazioni sparse, più probabili tra la notte e il primo mattino, con tendenza ad attenuazione della nuvolosità tra il pomeriggio e la serata.



Temperature: in aumento, con valori minimi compresi tra 4 e 7 gradi e valori massimi compresi tra gli 8/9 gradi dell’entroterra e i 12 gradi della costa.



Venti: deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi sulle montagne in mattinata.



Mare: poco mosso sotto costa; da mosso a poco mosso al largo.



Attendibilità: alta.





Sabato 4 marzo



Stato del cielo e precipitazioni: residua nuvolosità irregolare al mattino, con tendenza a cielo sereno o poco nuvoloso.



Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 2 e 4 gradi nell’entroterra e attorno a 5/6 gradi altrove. Massime pressoché stazionarie, comprese tra 9 e 12 gradi.



Venti: deboli e variabili.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: alta.





Domenica 5 marzo



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza sereno.



Temperature: minime in ulteriore diminuzione, con valori compresi tra -1 e 2 gradi nell’entroterra e attorno a 3/4 gradi altrove. Massime in aumento comprese tra 11 e 15 gradi.



Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da Sud-Ovest nel corso del pomeriggio-sera con possibili raffiche di forte intensità sulle montagne e nell’entroterra durante la serata.



Mare: calmo.



Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: variabilità nel corso della nuova settimana, con tempo più soleggiato tra lunedì 6 e martedì 7 marzo e maggiore nuvolosità in transito da mercoledì 8 marzo, con possibili precipitazioni sparse più probabili sui rilievi. Intensificazione dei venti di Garbino in particolare nell’entroterra dove potranno verificarsi raffiche di forte intensità e temperature in aumento, fino a 16-18 gradi nella giornata di mercoledì.

