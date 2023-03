Basket giovanile, RBR: tris di vittorie in trasferta

Sport

Rimini

| 10:36 - 02 Marzo 2023

La Under 17.

Un percorso da incorniciare. Settore giovanile della Rinascita Basket Rimini particolarmente in salute nella chiusura del mese di febbraio. I baby biancorossi non sbagliano un colpo e arrivano tre vittorie nelle categorie d’Eccellenza: Under 19 a segno in trasferta sul rettangolo di Forlì, per i “cadetti” Under 17 ancora un successo questa volta al cospetto della Fortitudo Bologna, sempre in trasferta. Infine fa festa anche l’Under 15 Ibr/Rbr che si impone sul parquet di Argenta dopo una partita sofferta. Si ringraziano gli staff comunicazione di Insegnare Basket Rimini ed Angels Santarcangelo per la realizzazione del report.







UNDER 19 D’ECCELLENZA



Unieuro Forlì – Santarcangelo Angels 71-79 (21-23, 43-41, 53-60)



Forlì: Munari 10, Borciu 6, Zilio 9, Errede 4, Benzoni 18, Palazzi 4, Pinza 1, Bassi 11, Moretti 5, Bellini 3. All.: Grison. Ass.: Gandolfi, de Mita, Abbondanza.



Angels/RBR: Renzi, Bonfè 2, Panzeri ne, Mulazzani 9, Benzi ne, Rossi 7, Macaru, Mari 12, Morandotti 18, Sirri 8, Baldisserri 8, James 15. All.: Bernardi.



Una grande prestazione per gli uomini di coach Bernardi in quel di Forlì. Partenza complicata per gli Angels che si affidano nella metà campo offensiva al pacchetto lunghi composto da James e Mari. In difesa gli ospiti non sono precisi e regalano secondi tiri ai padroni di casa che gli consentono di stare attaccati alla partita. Nel secondo quarto i clementini tornano a imporre il proprio gioco, Forlì risponde con Bassi e la partita è ancora in bilico al termine dei primi 20’.



Al rientro dagli spogliatoi i gialloblu fanno i giusti accorgimenti nella metà campo difensiva limitando gli errori. Morandotti gestisce l’attacco santarcangiolese smistando assist. In una difesa corale eccellente ospite è James (20 rimbalzi) che regna nel pitturato. Baldisserri piazza due canestri fondamentali e gli Angels con un parziale di 10-19 tentano la fuga. Nell’ultima frazione di gioco Santarcangelo gestisce il vantaggio e porta a casa una partita difficile.



Prossimo impegno lunedì 6 marzo (alle 21) al palaSgr contro la Virtus Siena.







UNDER 17 D’ECCELLENZA



Fortitudo Bologna-Angels/RBR 68-70 (18-24, 19-17, 16-17, 15-12)



Angels/RBR: Amaroli 7, Di Giacomo 6, Godenzini 2, Baschetti 20, Marsili, Amati 2, Lisi 2, Curci, Innocenti 16, De Gregori 9, Pivetti 6, Frisoni. All.: Brugè Ass.: Miriello.



Vittoria per gli Angels dell’Under 17 d’Eccellenza nella storica palestra della Furla. La squadra ospite cerca di partire subito con la quinta marcia creando subito un divario con delle buone giocate offensive di squadra. Nel secondo quarto ottima la prestazione in attacco da parte degli Angels, ma i troppi falli e dei buoni 1c1 da parte della squadra di casa permettono di andare all’intervallo lungo sul punteggio di 37 a 41.



Con un mini break nel terzo quarto la squadra ospite prova ad allungare, ma pronta è la risposta della Fortitudo. Il terzo quarto finisce sul punteggio di 53 a 58. L’ultimo quarto è al cardiopalma. La squadra di casa prova la zona in difesa per mettere in difficoltà gli ospiti, ma gli Angels continuano a giocare una buona pallacanestro. La Fortitudo prova a rifarsi ancora sotto arrivando punto a punto negli ultimi secondi di gara. Palla Angels pochi secondi alla fine, 68 a 70 per la squadra ospite. Un forte pressing della squadra di casa permette loro di rubare palla e di mandare in contropiede da solo un giocatore che può portare in parità la gara a pochi secondi dalla fine, ma un reattivo Pivetti lo recupera e lo stoppa. Il tabellone luminoso segna: 10 secondi e il punteggio sempre sul 68 a 70. Palla Fortitudo. Rimessa: si gioca ed errore da tre punti, la vittoria va agli Angels.



UNDER 15 D’ECCELLENZA



Argenta-IBR/RBR 50-55 (7-18, 9-4, 19-17, 15-16)



IBR/RBR: Tassani 13, Frisoni, Bracci, Almasi, San Martini 4, Longo 3, Arcangeli, Ruggeri 17, Nanni, Ronci 2, Ciancarelli 10, Ricci 6. All.: Carasso. Ass.: Gollinucci, Verni.



Vittoria sudata per i guerrieri dell’Under 15 in trasferta ad Argenta. Partita che sulla carta non doveva risultare troppo complicata per i riminesi, invece si è rivelata essere più dura del previsto. Nel primo quarto i riminesi riescono a passare subito in vantaggio senza troppe difficoltà portandosi avanti fino al punteggio di 7-18. Il secondo quarto è il più complicato per Rimini che non riesce a trovare canestri facili in contropiede e che viene messo in seria difficoltà dalla difesa di Argenta, molto brava a chiudere l’area sulle penetrazioni dei nostri Warriors. Rimini segna solo 4 punti in tutti i 10 minuti del quarto e si fa riavvicinare dai padroni di casa (16-22 alla fine del primo tempo).



Nel secondo tempo gli IBR cominciano a ritrovare il canestro con continuità ma gli avversari sono ormai entrati in fiducia e danno del filo da torcere a Rimini arrivando anche a -5 punti a un minuto dalla fine. Ruggeri chiude l'incontro grazie a un canestro e fallo a pochi secondi dal termine del match. Gli Warriors vincono 50-55.