Yacht Club Rimini ospita la prima J/70 Clinic della stagione

Sport

Rimini

| 10:18 - 02 Marzo 2023

Barche tutte uguali, niente tempi compensati, zero possibilità di “magheggi” di rating. Nelle classi monotipo vince il migliore. Ecco perché la J/70 Clinic è l’occasione ideale per migliorarsi prima dell’inizio della nuova stagione. Teoria, strategie di regata, regolamento ma soprattutto tanta pratica in mare, con un coach di eccezione: Francesco “Checco” Ivaldi, olimpionico a Sydney 2000. Questa è la ricetta della prima clinic di stagione organizzata da Mar-in con il supporto di Yacht Club Rimini, Legavela Servizi e la Classe Italiana J/70. Le barche sono quelle del Campionato Italiano per Club.



Il programma prevede due giorni di allenamento (11 e 12 marzo). Si inizia sabato mattina alle 9 con teoria, strategia di regata, tattica e regolamento, per poi scendere in acqua e navigare per portare la barca al 100%. Non mancheranno occasioni per fare delle regate di allenamento e alla sera debriefing a terra, ospiti dello Yacht Club Rimini. Le iscrizioni sono già aperte, per partecipare basta mandare una mail a clinic@mar-in.it.





Il J/70: facile, divertente e sicuro.

Lanciato nel 2013, ennesimo progetto vincente di Alan Johnstone, il J/70 (6,93 x 2,25 m, 795 kg di dislocamento per 21 mq di superficie velica di bolina) ha conosciuto una rapidissima diffusione con più di 1.500 barche naviganti in più di 25 paesi. Non è un “derivone”, ma un piccolo cabinato, con una community nazionale e internazionale con cui confrontarsi e divertirsi.