Calcio Prima, il derby va al Riccione: battuto il San Lorenzo 4-2

Sport

Riccione

| 10:17 - 02 Marzo 2023

Nel recupero il Riccione si aggiudica il derby contro il San Lorenzo per 4-2 sul sintetico dell'antistadio di Cattolica. Gran freddo ma gara subito infuocata con occasioni da una parte e dall'altra. Al 10' la sblocca Dragoni con un bel colpo di testa su cross di N'Dao dalla sinistra. Il raddoppio al 22' con una gran tiro di Amati che batte l'incolpevole Montagna.

San Lorenzo tramortito e Riccione che, sulle ali dell'entusiasmo, continua a fare gioco e a creare occasioni goal fino al termine del primo tempo senza però chiudere l'incontro. Ripresa che parte con un Riccione arrembante e che va in goal al 57' con Capriotti su assist di Fantini. Partita chiusa dopo un'ora di gioco e si pensa ad una facile vittoria. Il San Lorenzo, punto nell'orgoglio, non ci sta a fare da vittima sacrificale e mette l'incontro sul piano fisico gettandosi in avanti in massa lasciando ampie praterie per il colpo di grazia che non arriva per imprecisione nelle conclusioni e per la bravura dell'estremo difensore Montagna. Al 66' Amaducci accorcia le distanze su punizione dai venti metri ed il San Lorenzo acquista fiducia e rimette in discussione la partita con Laurino al 77'.

Un pò di timore assale il Riccione ed un San Lorenzo spavaldo sfiora il pari all'80' in mischia colpendo la traversa. Rompe gli indugi N'Dao che in azione solitaria all'85' si fa una sgroppata di 60 metri per poi entrare in area battere Montagna e chiudere così l'incontro con il definitivo 4 a 2. E' stata una gran bella partita e come spesso accade nei derby poteva succedere di tutto. Il Riccione ha vinto di squadra aiutandosi l'un l'altro nei momenti difficili della gara e con la qualità che Mr. Iencinella, ottima la gestione della gara, ha a disposizione.

Tre punti pesanti che fanno morale e classifica, ed ora testa al prossimo impegno di domenica che vedrà opposti i bianzazzurri alla Marignanese sul sintetico di San Giovanni in Marignano.



Il tabellino



Riccione F.C. 1926; Masini, Fabbri dal 73' Alberelli, N'Dao, Gueye, Fini dal 61' Lotti, Ioli, Amati B. dal 46' Fantini, Brisigotti dall' 88' Ingrosso, Capriotti, Klyvchuk, Dragoni dal 76' Colonna. A disposizione; Amati A., Giustolisi. Allenatore; Iencinella.



San Lorenzo 1978; Montagna, Santoni dal 46' Vandi, Veschi dal 69' De Luca, Bianco, Giovanardi, Giannetti, Pruccoli dal 67' Laurino, Stefanutti, Scarpellini, Cugnigni dal 58' Nasuti, Amaducci. A disposizione; Gallo, Montanari, Santini, Migani, Vandi, Fedeli. Allenatore Costa.



Reti; 10' Dragoni (R), 22' Amati (R), 57' Capriotti (R), 66' Amaducci (SL), 77' Laurino (SL), 85' N'Dao (R).



Note. Ammoniti; Dragoni, Fabbri, Fantini, N'Dao per il Riccione. Scarpellini, Amaducci, Santoni per il San Lorenzo.