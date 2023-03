Le pozzanghere della stazione di Rimini: i tassisti chiedono interventi per migliorare il servizio

Attualità

Rimini

| 09:48 - 02 Marzo 2023

Le piogge di questi ultimi giorni hanno fatto sì che nella zona della stazione di Rimini si siano create delle grosse pozzanghere. Gli specchi d’acqua in questione sono temuti dai tassisti che spesso devono fare i conti con gli schizzi sulle proprie autovetture. Non è solo una questione di pulizia del mezzo ma anche di disagio per i clienti, che si trovano ad arrivare ai taxi 'guadando' le pozze di acqua.



I tassisti riminesi hanno già segnalato al comune la situazione che si verifica ogni qualvolta la pioggia cade insistentemente. "Si bloccano i chiusini, l'acqua non defluisce" racconta un tassista "e si mischia con la terra della zona 'verde' aggiungendo anche il fango al disagio". Quando poi gli autobus impegnano la corsia attraversando le pozze d'acqua, il fastidio aumenta. "Non vogliamo fare nessuna polemica né lanciare accuse" precisano i tassisti "vogliamo semplicemente invitare chi di dovere ad intervenire".



La zona scelta per la sosta taxi alla stazione di Rimini è giudicata buona dagli operatori. "Basterebbe aggiungere un'insegna che indichi la posizione dei taxi" concludono i tassisti "e una tettoia per favorire l'attesa dei clienti. Noi siamo sempre attenti su tutto e con qualche accorgimento in più potremmo offrire un servizio migliore".