IEG chiede nuovo casello autostradale e aeroporto per sostenere internazionalità

Attualità

Rimini

| 08:38 - 02 Marzo 2023

Il presidente di Italian exhibition group, Lorenzo Cagnoni.

L'Italian Exhibition Group (Ieg) ha affrontato i "massacranti" ultimi due anni di pandemia e si è ripresa, diventando una delle prime aziende in Europa in termini di rapporto tra fatturato e redditività. Tuttavia, chiede con forza il terzo casello autostradale sulla A14 a Rimini e un aeroporto adatto a fiere e congressi per sostenere la propria internazionalità. Il presidente Lorenzo Cagnoni ha presentato il presente e il futuro dell'azienda nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e Vicenza in una commissione del Comune di Rimini, senza rivelare i dati economici del 2022 a causa della quotazione in borsa, ma ha dichiarato che sono "molto positivi e al di là delle aspettative". Ha precisato inoltre gli ultimi sviluppi del piano industriale, che prevede la costruzione di una nuova struttura di oltre 13.000 metri quadrati destinata anche a eventi esterni.



Ieg ha sottolineato l'importanza dei mercati esteri, in particolare Asia, Emirati Arabi, Cina, Usa e Brasile, dove l'azienda sta espandendo la propria presenza. Cagnoni ha affermato che IEG detiene la stragrande maggioranza dei prodotti, su 40 saloni due o tre sono esterni, "una particolarità nel mercato nazionale e internazionale" che può essere ulteriormente potenziata. L'azienda si concentra su settori come l'oro, il turismo, l'ambiente, il benessere e il cibo. Inoltre, Ieg rappresenta il 14% del Pil provinciale riminese.



IEG ha annunciato un piano di investimenti dal 2022 al 2027 di circa 140 milioni di euro, principalmente per la costruzione di infrastrutture a Rimini e Vicenza, anche se ci sono preoccupazioni sulla capacità di finanziare tali investimenti. Cagnoni ha sottolineato l'importanza di un aeroporto a Rimini dedicato alle fiere e ai congressi e ha dichiarato che il terzo casello autostradale sulla A14 è essenziale per l'azienda.



Infine, Cagnoni ha dichiarato che gli utenti della fiera di Rimini sono soddisfatti delle condizioni interne ed esterne a livello di città, ma non della viabilità, e ha sottolineato l'importanza di un prolungamento della metropolitana e del terzo casello autostradale per migliorare l'accessibilità dell'azienda.