Calcio Seconda: Rimini United, che tour de force nel mese di marzo: sei match

| 10:18 - 02 Marzo 2023

Il maltempo si è messo di traverso al campionato di Seconda per cui per il Rimini United è saltato per due volte il recupero interno contro il Villa Verucchio e la sfida interna contro il River Delfini in programma domenica scorsa. Dopo il ko sul campo del Santarcangelo per 2-0 che ha fatto seguito all'eliminazione ai rigori in Coppa Emilia per mano del Real Riccione ai rigori, la squadra di Giuliano Bianchi giocherà domenica fuori casa sul campo del Colonella Rimini, squadra al momento fuori dai playout ma con un margine ridotto per cui bisognosa di punti come del resto lo è il Rimini United, quinto a 32 punti, a -4 dal San Bartolo Gabicce, ma con due partite in meno.



“In questo momento la lotta dal secondo al quinto posto è serrata e gli scontri diretti faranno la differenza – dice il ds del club Federico Trivulzio – noi ne abbiamo un paio contro il Villa Verucchio (33) e il Real San Clemente (35) per cui le nostre possibilità passeranno inevitabilmente soprattutto da questi due match. Complessivamente l'esito degli scontri diretti con le squadre di fascia alta non è stato positivo fin qui, per cui è l'occasione di invertire la rotta. Ci aspetta un mese denso di impegni e dobbiamo stare sul pezzo per raccogliere più punti possibile”.



Eccolo. Si comincia domenica 5 contro il Colonnella, mercoledì 8 recupero contro il Villa Verucchio (probabilmente si giocherà a Santa Giustina alle 20,30), quindi domenica 12 scontro diretto contro il Real San Clemente al Bani di Viserba, mercoledì 15 recupero contro il River Delfini (campo Ina Casa), domenica 19 sfida contro il Real Riccione al Bani di Viserba e domenica 26 match contro il Borgo Marina. Sei impegni che non possono sbagliare.



“La cosa positiva è che molte di queste partite le giocheremo al Bani, un campo che conosciamo bene e sul quale una squadra tecnica come la nostra si trova a suo agio. In queste due settimane abbiamo tirato un po' il fiato e recuperato qualche giocatore, ad esempio per la partita contro il River Delfini ritorna a disposizione il difensore centrale Calp, una pedina importante nel nostro scacchiere. Badje è a disposizione, così l'altro centrale Giorgini mentre Filippi è ancora out per la botta alla caviglia subita in Coppa Emilia. Piuttosto abbia qualche diffidato per cui dovremo fare attenzione ai cartellini gialli”.



Ora testa alla Colonnella, una squadra che è in salute: otto punti nelle ultime cinque partite con due vittorie e tre pareggi, pericolosa in casa con 15 punti raccolti dei 21 complessivi.



Intanto a livello societario sono in vista nuovi ingressi e ci sono un paio di opzioni per strette collaborazioni a livello giovanile con società del territorio.