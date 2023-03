Calcio Promozione: Collini torna a colpire, show Novafeltria. Sei reti al Forlimpopoli

Sport

Novafeltria

| 23:08 - 01 Marzo 2023



Novafeltria - Forlimpopoli 6-2



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin (20' st Foschi), Pavani, Castellani, Amadei, Rinaldi (39' st Valdifiori), Frihat (39' st Giorgini), Baldinini, Collini, Toromani (28' st Fabbri), Vivo (28' st Radici). A disp. Agostini, Bindi, Semprini, Ceccaroni. All. Giorgi.

FORLIMPOPOLI: Lani, Ricci, Marzocchi, Giulianini (7' st Amaducci), Dall'Ara, Persiani (7' st Mancini, 13' st Rrushi), Turroni (25' pt Milandri), Bucci (28' st Pergolini), Chiarini, Giorgini, Ulivieri. A disp. Basso, Dotti, Torroni, Morandi. All. Bettini.



ARBITRO: Brognara di Imola.

RETI: 16' e 21' pt Collini, 42' pt Vivo, 44' pt e 40' st Chiarini, 19' st Soumahin, 34' st Baldinini, 49' st Castellani.

AMMONITI: Fabbri.

NOTE: angoli 4-3, recupero 4' st.



MARTORANO Sul sintetico di Martorano il Novafeltria va a mille e supera 6-2 il Forlimpopoli, confermandosi la terza forza del girone E alle spalle di Gambettola e Sampierana. Gialloblu in vantaggio al 16': Baldinini per Soumahin che serve Collini, conclusione dal limite dell'area che supera Lani. Cinque minuti dopo Collini firma il raddoppio. Al 42' Baldinini crossa per Vivo, che al volo segna per la terza volta. A fine primo tempo un rimpallo libera Chiarini, che accorcia le distanze. Nella ripresa al 64' Frihat libera Soumahin sulla fascia, l'ex Cesena e Santarcangelo fa partire un tiro cross che beffa il portiere. Il gol della manita del Novafeltria nasce da un recupero di Frihat, che intercetta un pallone destinato a Giorgini e crossa per la conclusione vincente di Baldinini. All'85' Chiarini firma la doppietta personale, sfruttando un lancio lungo. Ma nel recupero è ancora festa Novafeltria: Castellani firma la sesta rete ribadendo in rete un tiro di Collini respinto dal palo.