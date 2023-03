Tamberi punta al successo con il nuovo allenatore riminese: sarà Giulio Ciotti

Sport

Rimini

| 20:16 - 01 Marzo 2023

Gianmarco Tamberi, foto Ansa.

Il campione italiano di salto in alto, Gianmarco Tamberi, ha annunciato di aver scelto il suo nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Tamberi, che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà seguito dal riminese Giulio Ciotti, ex saltatore in alto e attuale collaboratore del settore tecnico nazionale.



Ciotti, fratello gemello di Nicola Ciotti, anch'egli saltatore in alto, sarà il punto di riferimento tecnico per Tamberi, con l'obiettivo di perfezionare il suo salto senza rivoluzionarlo, rendendolo il migliore possibile. Tamberi ha dichiarato di aver trovato in Ciotti una sintonia immediata sulla parte tecnica degli allenamenti, soprattutto per le affinità che Ciotti ha con il suo modo di saltare, improntato alla velocità.



Il nuovo allenatore, classe 1976, sarà quindi al fianco di Tamberi per analizzare il suo salto durante gli allenamenti e in gara, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni del campione italiano. Tamberi, con un personale di 2,31 metri in carriera, è attualmente il primatista italiano e ha conquistato il suo secondo oro europeo all'aperto nella scorsa stagione, insieme alla seconda vittoria consecutiva in Diamond League.