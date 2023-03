Carenza di personale e un'unica autoscala: i vigili del fuoco di Rimini lanciano l'allarme

Attualità

Rimini

| 19:47 - 01 Marzo 2023

Archivio.

La provincia di Rimini, nonostante l'ingresso di due nuovi comuni che ne estendono i confini, è servita solo da un'autoscala dei vigili del fuoco. Questo mezzo, in base agli accordi, è anche a disposizione della Repubblica di San Marino. Tuttavia, i rappresentanti sindacali dei vigili del fuoco lanciano l'allarme e chiedono provvedimenti urgenti per garantire i migliori standard di intervento alla Prefettura e al ministero dell'Interno.



L'autoscala viene utilizzata non solo per gli interventi di soccorso salvavita, ma anche per affrontare le intemperie. Secondo il vigile del fuoco Francesco Francalanci di Fp Cgil Rimini, recentemente lui e i suoi colleghi sono stati impegnati in complicati interventi di sgombero delle strade nell'Appennino romagnolo dopo le abbondanti nevicate. Tuttavia, il territorio dell'Alta Valmarecchia richiede più di un'ora per essere raggiunto, lasciando il territorio scoperto anche per interventi di breve durata.



Inoltre, il numero di abitanti della provincia di Rimini aumenta notevolmente durante la stagione estiva a causa della vocazione turistica della zona. Ciò esige un aumento della copertura dei vigili del fuoco.



Il problema di carenza di personale tra i vigili del fuoco rappresenta una critica costante. Secondo Bruno Rigoni del sindacato Co.na.po. Rimini, manca circa il 16% di personale, in particolare tra i capisquadra. Su un'ottantina che dovrebbero esserci a Rimini, c'è una carenza di 21 unità. Il problema è aggravato dalla pensione del personale che non viene sostituito.



Inoltre, da tempo si discute della realizzazione di una caserma dei vigili del fuoco a Cattolica per servire la zona sud della provincia, ma i fondi per la costruzione non sono ancora stati stanziati. Il Comune ha messo a disposizione un terreno, ma lo Stato deve ancora pagare la costruzione.



In sintesi, la provincia di Rimini richiede urgentemente una maggiore copertura dei vigili del fuoco, sia per far fronte alle intemperie sia per la crescita demografica della zona durante l'estate. Inoltre, il problema di carenza di personale deve essere affrontato per garantire la sicurezza dei cittadini. La realizzazione di una nuova caserma dei vigili del fuoco a Cattolica sarebbe un passo importante verso il miglioramento della situazione, ma è necessario che lo Stato provveda ai finanziamenti per la sua costruzione.