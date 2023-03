Futsal RSM, contro-sorpasso Fiorita, il Cosmos centra un successo prezioso

Sport

| 19:33 - 01 Marzo 2023

La Fiorita impiega poco più di sette giorni per “vendicare” la sconfitta patita ad opera della Virtus. La squadra di Montegiardino batte 2-0 la Juvenes-Dogana e, approfittando della contemporanea sconfitta dei Neroverdi contro la Folgore, si riprende quella quarta posizione che proprio Acquaviva le aveva soffiato. A Dogana bastano 2’ alla formazione di Ghiotti per passare in vantaggio: la firma è di Franciosi, mentre nella ripresa pensa Giuccioli a mettere a distanza di sicurezza una Juvenes-Dogana che non riuscirà a replicare e che in classifica perde contatto dal gruppetto delle formazioni in lotta per le posizioni play-off. Infatti il Domagnano scappa a +4 dai Biancorossoazzurri per effetto della rotonda vittoria ai danni del Faetano. Apre i conti Filippo Dolcini dopo 12’; poi sono Menghi, Santarini e Morri a completare il poker del cambio campo. Nella ripresa Villa porta a cinque le marcature giallorosse, mentre i sigilli definitivi sul successo dei Lupi li appongono Menghi su rigore e, a ridosso del fischio di chiusura, Davide Dolcini. Con questi tre punti la squadra di Mussoni accorcia le distanze rispetto alla Virtus; il Faetano invece incappa nella seconda sconfitta di fila e prosegue la sua permanenza in penultima posizione, davanti a quel Cailungo che dovrà attendere per giocare la sua partita contro il Pennarossa, dato che un problema all’impianto di Domagnano ha comportato il rinvio della sfida in programma ieri sera fra Rossoverdi e Biancorossi.



Si diceva della Virtus, che dopo due vittorie di fila cade nel confronto contro la Folgore, avanti dopo 13’ con Pasqualini e raggiunta nel cuore della ripresa da Paolo Casadei; il sesto fallo di Righi costa a quest’ultimo il secondo giallo e manda Bernardi dal dischetto del tiro libero, ma il capitano fallisce l’opportunità. Comunque la Virtus resta in inferiorità numerica, e Giardi ne approfitta decretando il nuovo vantaggio giallorossonero, puntellato poco dopo dallo stesso Bernardi. E così la squadra di Spada rimane agganciata all’altra capolista, il Fiorentino, benchè veda dilatarsi il divario sul piano della differenza reti. Infatti i Rossoblù costruiscono un altro risultato monstre ai danni della malcapitata Libertas. Che cade una prima volta al 3’ sul rigore di Busignani l’universale di Michelotti si ripeterà poi in altre quattro circostanze firmando, di fatto, la metà esatta delle reti segnate dalla sua squadra nella serata di Dogana. Nel 10-0 c’è anche un’autorete, quella di Covi, oltre alla doppietta di Cevoli e ai gol di Moretti e Gasperoni. Ulteriore cattiva notizia per Penserini, l’espulsione di Francesco Rossi per doppio giallo.



Più in basso, il Cosmos conferma il suo stato di forma infilando la seconda vittoria consecutiva. La quale assume un valore estremamente elevato se si considera che l’avversaria di serata era una rivale diretta, ossia quel Murata che, al pari dei Gialloverdi e di tante altre, si ritrova invischiato nella serrata bagarre per evitare le ultime tre posizioni. Ed è proprio la formazione di Cellarosi a trovare il primo vantaggio: succede all’alba della ripresa, con la firma di Della Valle. Righi impiega una manciata di minuti per impattare; e sarà lo stesso 22 gialloverde, poco più tardi, a dare alla squadra di Muccioli un successo che le consente di staccare il gruppetto che staziona a quota 13 e di scavalcare proprio il Murata, guadagnando acque per il momento molto meno agitate. Due vittorie di fila anche per il Tre Fiori, che supera largamente il Tre Penne attingendo anche a due autoreti avversarie, quelle di Conti e Amati. Fra i marcatori “attivi” spicca la tripletta di Verri, accompagnato nel tabellino da Mariotti (doppietta) e da Ferrenti. Per il Tre Penne, il gol del momentaneo 6-1 lo aveva messo a segno Contato.