Uno Bianca: Roberto Savi confessa attentati a Rimini in giovane età

Cronaca

Rimini

| 17:20 - 01 Marzo 2023

Roberto Savi, foto Ansa.

Circa un anno fa, Roberto Savi, ex poliziotto e membro della banda criminale della Uno Bianca, è stato interrogato dai pubblici ministeri della Procura di Bologna, su sua richiesta. Secondo l'Ansa, Savi è stato ascoltato in videoconferenza dal carcere di Milano, dove si trova in detenzione a vita per i reati commessi con la banda. Durante l'interrogatorio, Savi avrebbe fatto delle dichiarazioni spontanee in cui si è attribuito la responsabilità di alcuni attentati minori con piccoli ordigni avvenuti a Rimini negli anni '70, quando faceva parte di movimenti di estrema destra. Questi episodi non hanno causato vittime e sarebbero stati commessi da solo, molto prima dei crimini della Uno Bianca per cui è stato condannato.