Torna il Creators Fest 2023: Il Festival dell'Innovazione Digitale a Rimini

Attualità

Rimini

| 17:04 - 01 Marzo 2023

Il festival dell'innovazione tecnologica alla fiera di Rimini.

Il Creators Fest torna all'evento We Make Future di Rimini, un festival dedicato all'innovazione tecnologica che si svolgerà in fiera dal 15 al 17 giugno. Il festival includerà il "creator district", un'area espositiva per gli incontri tra i creatori di contenuti digitali e le aziende, insieme al Creators Fest, dove parteciperanno alcune celebrità del settore. Tra i temi trattati ci saranno la creator economy e le tutele per i professionisti del settore digital-tech. Inoltre, ci sarà un'area dedicata alle startup, con la partecipazione di investitori e VC, insieme alla Startup Competition che avrà un montepremi complessivo di oltre 3.3 milioni di euro. Infine, ci sarà anche un evento dedicato all'intelligenza artificiale e agli innovatori del settore, insieme alle sue ricadute sociali ed economiche sul futuro.